FOLKEFEST: Her er Edvald Boasson Hagen på tempoetappen under VM i 2017. Det ble en formidabel folkefest. Regningen til norsk sykkelsport i etterkant ble ikke like hyggelig. Foto: Frode Hansen

Konkursboet avviser sykkelforbundets millionkrav etter Bergen-VM

Norges cykleforbund krevde 21 millioner kroner fra konkursboet etter VM i Bergen. Så godt som alt er avvist.

Det viser en detaljert oversikt som ble sendt til samtlige VM-kreditorer for to dager siden, og som VG sitter på.

Totalt meldte sykkelforbundet inn et krav på 21,1 millioner kroner etter den økonomiske fadesen for to år siden. I den ferske rapporten, som er utarbeidet av KPMG, blir de bare tilgodesett 767.477 kroner.

I summen som er avslått, ligger 14,9 millioner kroner til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI). Dette er restbeløpet som gjenstår å betale til moderorganisasjonen i Sveits, etter at man inngikk en avtale om å betale 70 millioner kroner for å få arrangere sykkel-VM 2017.

Ifølge den ferske borapporten, så er det ikke grunnlag for å ta millionbeløpet inn i beløpet som skal ettergis - rett og slett på grunn av formelle omstendigheter.

Beløpet er nemlig ikke korrekt overført fra sykkelforbundet til Bergen 2017 AS, selv om aksjeselskapet var heleid av sykkelforbundet. Dermed blir det liggende hos sykkelforbundet, som var den parten som opprinnelig inngikk avtalen med UCI.

«Resultatet av fordringdprøvingen er ikke overraskende sett i lyset av boets tidligere anførsler og krav. Vi regner ikke med at dette får noen økonomiske konsekvenser for NCF. Vi har ikke basert fremtidig drift på at det skal bli noen utbetalinger fra boet. Vi har tidligere gitt en kommentar på boets anførsel om ugyldighet og kravet mot UCI. Et grunnlag og krav vi ikke kan se at kan føre frem. Ift UCI har vi en avtale om å ta opp forhandlinger om kravet fra UCI mot NCF når boet er avsluttet og vi ser resultatet av bobehandlingen» skriver styremedlem Knut Glad i sykkelforbundet i en e-post til VG.

Totalt er det reist krav om 98 millioner kroner til konkursboet, fra 114 forskjellige kreditorer. Av denne summen avslås hele 66 millioner kroner i rapporten som ble sendt ut tirsdag denne uken.

Tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen har fått krass kritikk for sin rolleblanding i etterkant av VM i 2017: Telemarkingen - som fortsatt er medlem av finans- og kontrollkomiteen i UCI, samt en rekke andre komiteer - var både sykkelpresident, daglig leder i Bergen 2017 og medlem av styret i UCI for to år siden.

Selv har han fått innvilget et krav til boet på 75.000 kroner - men da som såkalt «uprioritert». Det betyr at han kan få penger dersom alle de prioriterte kravene er dekket inn først.

Verre er det med Interspons-eier Birger Hungerholdt. Det var han som begjærte Bergen 2017 AS konkurs.

Hungerholdt, som er svært profilert i sykkel-Norge, har fått avslått 590.000 kroner av totalt 1,77 millioner kroner.

Han er rådgiveren til Edvald Boasson Hagen og mannen bak Interspons AS. Selskapet eier sykkellaget Joker-Icopal, rittet Tour of Norway og nettstedet Procycling.no. Interspons ble også engasjert av VM-arrangøren til å selge sponsorpakker under VM i Bergen.

– Det har vært så mange lovnader, samtidig som det knapt har vært fremdrift. Når det er snakk om så betydelige beløp, og så jobber man nærmest frivillig (styrelederverv er ikke fulltidsjobb) ved siden av andre jobber? Da er det bedre å få en profesjonell bostyrer til å gå inn i tallene og jobbe skikkelig med materialet, sa Hungerholdt til VG da han begjærte Bergen 2017 AS konkurs.

