SEIRET: Vincenzo Nibali rykket før slutt og holdt akkurat inn til seier. Alexander Kristoff (nummer tre fra høyre) ble nummer fire. Foto: Luca Bettini / TT / NTB Scanpix

Kristoff nummer fire i Milan – Sanremo da Nibali seiret

Publisert: 17.03.18 17:36 Oppdatert: 17.03.18 18:55

Alexander Kristoff (30) nådde ikke helt opp i sesongens lengste endagsritt og ble nummer fire i spurten. Ingen kunne gjøre noe med italienske Vincenzo Nibali (31).

Kristoff lå godt plassert på vei inn på oppløpet, men måtte se seg spurtslått av både Caleb Ewan (Scott) og Arnaud Démare (FDJ) etter drøye 294 våte kilometer på sykkelsetet.

Seieren tok Nibali (Merida) etter et imponerende rykk opp den siste bakken drøye seks kilometer igjen. Selv om hovedfeltet nærmet seg på de siste par hundre meterne, hadde 31-åringen nok krutt igjen til å holde unna på oppløpet.

– Det er et flott øyeblikk for meg. Dette rittet er fantastisk og seieren er for hele laget, sa Nibali til Eurosport etter målgang.

Dermed kunne elleville sykkelfans omfavne «haien fra Messina», som han kalles, i målområdet. Han ble den første italiener som vinner endagsrittet siden Filippo Pozzato vant i 2006.

– I dag var det regn, regn, regn. Det var ikke enkelt, fortsatte Nibali på engelsk, et språk han ikke egentlig er komfortabel med å snakke.

Fra før av har han vunnet monumentet Lombardiet rundt to ganger, men altså aldri Milan - Sanremo.

– Jeg hadde en god følelse på de siste 15 kilometerne og opp Poggio (den siste bakken journ. anm.) jobbet jeg godt med Sonny Colbrelli opp bakken. Etter at jeg snakket med sportdirektøren, tenkte jeg kun på å «gi full gass».

Det holdt akkurat for 31-åringen.

Cavendish i stygg velt

Verre gikk det for Edvald Boasson Hagens lagkamerat Mark Cavendish (Dimension Data). På vei mot den siste bakken krasjet han med en «vei-øy» og gikk hodestups over styret. I tillegg ble han kjørt over av en Katusja-rytter som kom i full fart bak.

Briten var tilbake på sykkelsetet etter å ha krasjet ut av Tireno - Adriatico for ti dager siden. Også i Abu Dhabi, der Kristoff vant åpningsetappen, krasjet Cavendish ut av rittet med hjernerystelse.

Boasson Hagen ble til slutt nummer 16, som nest beste nordmann.

Fakta De fem monumentene En «klassiker» i sykkelsporten brukes for å beskrive lange endagsritt i Vest-Europa. «Monumentene» er en betegnelse på de fem mest prestisjetunge og gjeveste klassikerne. De fem monumentene: Milan – Sanremo 298 km

Sesongens første klassiker og den lengste av monumentene. Flandern rundt 264 km

Blir regnet som det tøffeste av monumentene på grunn av de blytunge brosteinsbakkene. Paris–Roubaix 253 km

Kalles «helvetet i nord» fordi det går gjennom slagmarker fra 1. verdenskrig. Flatt ritt, men kjent for lange brosteinspartier. Liège-Bastogne-Liège 279 km

Den eldste av klassikerne. Arrangert første gang som amatørutgave i 1892. Lombardiet rundt 256 km

Kalles «de fallende løvs ritt» på grunn av at det sykles på høsten, i motsetning til de fire andre monumentene. Bakkene favoriserer de lettere klassikerrytterne.

Kristoff var i bakken

Med tre mil igjen kjørte hovedfeltet inn de fire utbryterne som hadde ligget i front i store deler av dagen. Dermed kunne storkanonene kjempe om seieren opp de siste bakkene og mot mål.

Kristoff var i bakken midtveis i rittet. Det bekreftet UAE overfor Procycling.no . Men ifølge nordmannens lag var det hele udramatisk og 30-åringen syklet videre for full maskin.