KONKURSTRUET: Det norske Hitec-laget sliter økonomisk. Her er de under lagpresentasjonen i Ladies Tour of Norway i Østfold i fjor sommer. Fra venstre Vita Heine, Thea Thorsen, Emilie Moberg, Ingvild Gåskjenn, Susanne Andersen og Miriam Bjørnsrud.

Kulturministeren med millionstøtte: Mener sykkelforbundet forskjellsbehandlet

Publisert: 10.05.18 08:17

SYKKEL 2018-05-10T06:17:43Z

Kulturminister Trine Skei Grande (v) vil utjevne det hun kaller forskjellsbehandling fra Norges cykleforbund sin side - og øker pengestøtten til kvinnerittet Ladies Tour of Norway i sommer.

Samtidig må internasjonale herrerritt som Tour of Norway og Tour des Fjords klare seg med mindre penger fra kulturdepartementet enn hva de fikk i fjor.

– Det er viktig å styrke og videreutvikle det eneste internasjonale kvinnerittet i Norge. På sikt vil dette også bety at Ladies Tour of Norway kan få mulighet til å utløse sitt kommersielle potensiale, sier Grande til VG.

Bakteppet for at hun velger å skru pengestøtten fra herre- til kvinnesykkel er NRKs avsløring før jul: Da kom det frem at sykkelforbundet hadde solgt TV-rettighetene til Tour of Norway, sykkel-NM, Tour des Fjords og Ladies Tour of Norway til TV 2 for ni millioner kroner.

Alle de tre herrerittene fikk så penger til å dekke sine TV-produksjoner. Kun Ladies Tour of Norway var utelatt. I halvannet år forsøkte rittdirektør Roy Moberg å få innsyn i avtalen, før han omsider lyktes i november 2017.

Da måtte sykkelforbundet krype til korset.

– Vi ønsket å utjevne forskjellsbehandlingen fra Norges Cycleforbund av kvinne- og herrerittene. Derfor får Ladies Tour of Norway mest penger i år, sier Grande.

Ladies Tour of Norway får økt sin støtte fra drøyt to millioner i 2017 til tre millioner i 2018. Samtidig mister Tour of Norway 600.000 kroner og må nøye seg med 900.000 kroner i år. Tour des Fjords mister nesten én million kroner, mens nyvinningen Hammer Stavanger tilgodeses 550.000 kroner.

Føles rettferdig

Rittdirektør i Ladies Tour of Norway, Roy Moberg, er fornøyd med regjeringens prioritering:

– Det er selvsagt veldig hyggelig og den siste millionen hjelper veldig, sier han til VG.

– I lys av hva som har skjedd: Føles dette rettferdig?

– Det er nok mange måter å se det på. Men om du ser på kvinneidrett generelt, og spesielt kvinnesykkel og vilkårene man har hatt sammenliknet med herresykkel, så er dette rettferdig, sier han.

Ladies Tour of Norway er landets eneste Word Tour-ritt i sykkel. Det betyr at rittet er på UCIs aller høyeste nivå. Budsjettet i år er på 8,5 millioner kroner. Av dette går rundt tre millioner kroner til TV-produksjon.

– Vi er helt avhengig av tilskuddet fra kulturdepartementet for å klare budsjettet. Vi hadde ikke vært i stand til å levere en direktesendt TV-produksjon nasjonalt og internasjonal uten støtten, sier Moberg.

Håper på spinoff-effekt

Han fikk beskjeden fra departementet bare dager etter nyheten om at det norske storlaget Hitec trues av konkurs ble kjent.

Moberg understreker at Norge gjør det bedre i kvinnesykkel enn på mange, mange år.

I fjor lokket han 82 av de 100 best rangerte rytterne på UCI-rankingen til Ladies Tour of Norway i Østfold.

– Gjennom en god TV-produksjon, og få de beste over tid til å stille på startstreken, så får vi vist frem kvinnesyklingen. Deretter må vi ta spinoffen derfra, sier han til VG.

PS! Ladies Tour of Norway avholdes i Østfold i perioden 16. til 19. august.

