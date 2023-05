Giro d'Italia-lag i sorg – 25-årig syklist døde

Sykkellaget Eolo-Kometa, som deltar i Giro d'Italia, sørger over bortgangen til 25 år gamle Arturo Gravalos. Sykkelrytteren fikk påvist en hjernesvulst i fjor.

Eolo-Kometa opplyser om bortgangen til Gravalos i en melding på Twitter.

«Det er med dyp sorg og ulidelig smerte Eolo-Kometa offentliggjør at Arturo Gravalos gikk bort tidlig denne morgenen», skriver laget.

«Hans død etterlater et uerstattelig hull i våre hjerter, i og med at vi alltid vil huske hans glede og alltid tilstedeværende smil. Hans vilje til å leve, som kunne merkes selv i forkant av sykdommen, gjør at vi sitter igjen med tusenvis av magiske øyeblikk på og utenfor sykkelsetet», heter det videre i uttalelsen.

Gravalos ble ifølge eget lag operert for en hjernesvulst i november 2021. Den skal ha blitt oppdaget noen uker tidligere etter at han følte seg uvel under trening.

Etter inngrepet skal utviklingen ha vært svært positiv, men syklisten måtte etter hvert gjennom flere operasjoner i et forsøk på å få fjernet hele svulsten.

«Arturo ga aldri opp å komme tilbake på sykkelsetet, for det lå i hans natur. Han satte ingen frist for å være tilbake, men han var klar på at ethvert ritt han fikk var en gave fra livet», skriver Eolo-Kometa.

Hans siste konkurranse ble Giro del Medio Brenta i 2021.

«Livet ga ham mange endringer den siste tiden, men han møtte dem alltid, alltid på den beste måten og vant over dem med den største positivitet. Han holdt sorgen for seg selv og nektet å la den ta over», skriver Eolo-Kometa.

