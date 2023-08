Søren Wærenskjold i aksjon i Danmark rundt onsdag.

Søren Wærenskjold punkterte fra ledelsen i Danmark rundt

Søren Wærenskjold (23) fikk flatt bakhjul og mistet ledertrøyen i en dramatisk etappe av Danmark rundt torsdag.

Drøyt 16 kilometer fra mål forsvant Søren Wærenskjold kanskje ut av kampen om sammenlagtseieren i Danmark Rundt.

Det viste seg at luften forsvant ut av bakhjulet, og det tok tid før Uno-X-teamet kom ham til unnsetning med ny sykkel. Etter å ha vært den sterkeste i to dager skulle en punktering stanse Wærenskjold.

Nordmannen kom til slutt i mål langt bak de to danske Lidl-Trek-rytterne Mattias Skjelmose og Mads Pedersen som ble nummer én og to og dermed har skaffet seg et godt grunnlag for å vinne sammenlagt.

Onsdag ventet «kongeetappen» til Vejle i Danmark rundt.

– Han er en tung gutt, sa Mads Pedersen om Wærenskjold før etappen, ifølge dansk TV 2.

Mandal-karen er 195 cm høy og veier 92 kilo.

Wærenskjold vant tirsdagens åpningsetappe og fulgte opp med å bli nummer to onsdag.

