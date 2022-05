Historiske Girmay (22) må trolig bryte etter champagneglipp

Først ble Biniam Girmay fra Eritrea historisk. Så var han maks uheldig på seierspodiet. Nå står videre Giro d’Italia-deltagelse i fare.

Av Mattis Holt

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag ble Biniam Girmay historisk da han ble den første fargede afrikaneren til å vinne et Grand Tour-ritt med en sterk sluttspurt mot Mathieu van der Poel på den 10. etappen av Giro d’Italia.

Like bra gikk det ikke etterpå da han skulle sprette champagneflasken på podiet. Sykkelrytteren fra Eritrea var uheldig og satte korken i øyet.

Se den bisarre situasjonen i videovinduet.

Man kunne tydelig se at Girmay var plaget, og etter noen sekunder måtte han forlate scenen.

Giro-arrangøren bekrefter overfor Cyclingnews at Intermarché-rytteren fikk behandling fra eget lag og rittlegen et kvarter etter uhellet. Det ble senere bestemt å frakte ham til sykehus for videre undersøkelser.

Nå skriver sykkeljournalisten Renaat Schotte at den unge rytteren trolig må bryte som følge av skaden. Han har lagt ut følgende bilde på Twitter:

Laget vil bestemme seg onsdag morgen, skriver han.

– Det er en av sykkelhistoriens største triumfer, utbrøt Eurosport-kommentator Theis Magelssen da eritreeren dro det lengste strået på oppløpet.

Han fikk en respektfull «tommel opp» fra Van der Poel, som regnes som en av verdens aller beste allround-syklister.

– Jeg har ingen ord. Jeg er utrolig glad, sa Girmay da han ble intervjuet før uhellet.

TOMMEL OPP: Mathieu van der Poel klarte ikke toppe spurten til Girmay.

I mars ble Girmay også historisk da han ble den første fargede afrikaner til å vinne en klassiker, da han tok Gent-Wevelgem med god hjelp av lagkamerat Alexander Kristoff.

Robert Hunter fra Sør-Afrika vant en Tour de France-etappe i 2007, mens Chris Froome, som er født og oppvokst i Kenya, også har vunnet tidligere. Han ble britisk i 2008, og vant aldri en etappe med kenyansk pass. Begge er hvite.

JUBLET: 22-åringen brølte av glede etter målgang.

Tobias Foss er eneste norske bidrag i årets Giro d’Italia, og etter en litt skuffende start på rittet var han i angrepsposisjon på tirsdagens 10. etappe.

Med en drøy mil igjen stakk 24-åringen hodet frem med den norske mestertrøyen, og var tydelig interessert i å stikke fra resten av hovedfeltet. Han fikk etter hvert en luke på 20–30 meter, men aldri noe mer, og til slutt måtte han gi opp.

Da var det i stedet en rekke andre ryttere som klarte å stikke, og til slutt stod det mellom Matheu Van der Poel og Biniam Girmay.

Det så ut som at nederlenderen skulle ta det, men 22 år gamle Girmay hadde et ekstra gir.