Stoppet ikke for toget – nordmann disket i Scheldeprijs-rittet

Publisert: 04.04.18 17:42 Oppdatert: 04.04.18 18:13

Over 30 sykkelrytter ga blaffen i at bommen gikk ned over en jernbaneovergang under proff-rittet Scheldeprijs i Belgia. Arrangøren svarte med å kaste dem ut.

Amund Grøndahl Jansen var involvert i det livsfarlige forsøket på å krysse jernbaneskinnene på rødt lys – og bekrefter overfor VG at han ble disket.

– Bommen var i bevegelse da jeg kjørte over jernbanelinjen. For min del var det aldri spesielt farlig. Men det kom ryttere bak meg som var i faresonen, for da var bommen nede, sier Amund Grøndahl Jansen.

Han påpeker at han kjenner reglene for kryssing av jernbaneovergang. Men han retter kritikk mot arrangøren, som han mener «ødela rittet», ettersom de burde holdt igjen tetgruppen før bommen gikk ned.

– Regelen er klar. Du skal stoppe når det blinker rødt, men det var vel ikke alle som så det, sier Edvald Boasson Hagen.

Gruppen som forsøkte deg på den kritiske manøveren ble etter kort tid oppsøkt av rittkommissæren med beskjed om at konkurransen var over. Boasson Hagen, Sindre Lunke og Sondre Holst Enger lå i feltet bak «jernbane-bommen-gjengen», men fikk lov til å fortsette. Men ingen av dem kom til mål.

Boasson Hagen sier til VG at han syklet videre. Men at det ble altfor langt fram til hovedfeltet til at han kunne gjøre noe i kampen om seieren. 50 km fra mål sto han av.

– Hvordan reagerer du på at noen syklister prøver å komme seg over på rødt?

– Som sagt, regelen er klar. Men det kan være vanskelig å stoppe når det begynner å blinke rødt, svarer Boasson Hagen.

Ifølge belgiske hetnieuwsblad.de førte kaoset på jernbaneovergangen til at flere favoritter røk ut. Blant dem Arnaud Démare og Dylan Groenewegen som er lagkamerat med Grøndahl Jansen i LottoNL-Jumbo.

Til slutt var det bare 54 rytter igjen. Helt uten favoritter. Og spurtseier til den nederlandske 21-åringen Fabio Jakobsen.

Også under Paris-Roubaix i 2015 skjedde en lignende situasjon. Da var Alexander Kristoff blant dem som snek seg over toglinjen like foran et fransk høyhastighetstog (TGV).

GP Scheldeprijs er et endagsritt over 200,4 kilometer fra Bosele til Schouten i Flandern. Det har vært arrangert siden 1907, og er det eldste belgiske sykkelrittet.

