Thomas vant i gul trøye opp Alpe d’Huez - fikk pipekonsert

Publisert: 19.07.18 17:43 Oppdatert: 19.07.18 19:20

SYKKEL 2018-07-19T15:43:42Z

ALPE D’HUEZ/OSLO (VG) Geraint Thomas markerte seg som kongen av alpene med sin andre strake seier i alpene, men fikk pipekonsert i mål.

I spurten på toppen av Alpe d’Huez slo han lagkamerat Chris Froome, Tom Dumoulin (Sunweb), Romain Bardet (AG2R) og Mikel Landa (Movistar).

Topp fem på etappen: 1. G. Thomas

2. Dumoulin +3

3. Bardet +3

4. Froome +3

5. Landa +7

Dermed øker Thomas sitt forsprang i sammendraget, men i mål var det nærmest unison pipekonsert, etter at Team Sky igjen forsvarte seg mot alle angrep, og vant nok en etappe.

På spørsmål om han nå kan vinne rittet, svarer han at Froome fortsatt er kapteinen.

– Vi kjører fortsatt for Froome. Han er den beste på ritt over tre uker, kanskje den beste noensinne, sa Thomas på den internasjonale pressekonferansen.

Han fikk også spørsmål om hva han syns om at Froome angivelig ble slått og spyttet på på vei opp Alde d’Huez.

– Folk trenger ikke like Team Sky og kan gjerne uttrykke det muntlig, men la oss få lov til å sykle ritt, sa Thomas, som ble den første rytteren siden 1993 som vinner to etapper på rad med målgang på toppen av et fjell.

Det skiller nå 1:39 mellom de to Sky-rytterne i fordel Thomas.

– De syns det er synd

Edvald Boasson Hagen kom i mål innenfor tidsfristen på etappen og får sykle videre. Etter fem år i Sky kjenner han laget bedre enn de fleste i feltet. Han syns det er synd at de blir buet på i løypa.

– Føler du med Sky?

– Ja, jeg gjør absolutt det. Jeg syns det er synd å ligge i gruppen der (grupettoen, bak hovedfeltet) og bli buet på når de har gjort en så bra jobb. Det er helt klart synd, sier han på spørsmål fra VG i målområdet.

– Hvordan reagerer de selv?

– De syns det er synd, men får ikke gjort så mye annet enn å sykle og fokusere og holde seg på hjulene.

– Men det er urettferdig, det er sånn du opplever det?

– Ja det er jo det. De har ikke gjort noe galt og da er det dårlig å bli buet på.

Team Sky er svært upopulære blant mange i Frankrike etter en rekke svært kontroversielle saker som omhandler medisinering de siste årene. Før årets Tour slapp også Chris Froome dopingutestengelse, selv om han testet positivt på for høye verdier av astmamedisinen salbutamol.

Thor Hushovd har overfor VG, tidligere i Tour de France, gitt uttrykk for at han mener den dårlige stemningen i stor grad skyldes England mot Frankrike, heller enn doping.

Action opp Alpe d’Huez

Den 11. etappen onsdag var en maktdemonstrasjon fra Team Sky. Geraint Thomas vant etappen og tok over den gule ledertrøya, samtidig tok lagkaptein Chris Froome sekunder på de andre forhåndsfavorittene, og gikk opp på annenplass i sammendraget.

På torsdagens etappe stakk 25 ryttere i brudd. Blant de nummer seks i sammendraget, Steven Kruijswijk (Lotto-NL-Jumbo), som opp nest siste bakke stakk fra resten av bruddet, og var lenge den reelle lederen av Tour de France, før Sky satte opp farten i hovedfeltet.

I bunnen av bakken opp mot Alpe d’Huez måtte Dan Martin, nummer ti sammenlagt slippe, men ellers satt alle kanonene med. Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) og Nairo Quintana (Movistar) prøvde begge å støte tidlig, men ble enkelt tauet inn av Sky. Drøyt seks kilometer før mål måtte Quintana slippe, samtidig som Romain Bardet (AG2R) støtet, men ei heller han klarte å riste av seg Sky-toget med hjelperytter Egan Bernal som gjorde grovjobben.

Da Bernal måtte gi seg ble hierarkiet i Sky klart, da det var Thomas i gul trøye som måtte frem å dra feltet med favorittene. Helt til Froome rykket fire kilometer før slutt, han kjørte fra feltet og rett forbi Bardet, og sekundene opp til Kruijswijk ble kjapt spist opp.

Men Tom Dumoulin (Sunweb) gjorde en kjempejobb med å kjøre igjen Froome, og hadde med seg Thomas og Bardet på hjul, før han rykket til igjen, men igjen ble luken tettet. Samtidig kom Mikel Landa opp.

Men i spurten var Thomas best.

Nibali i bakken

For Nibali ble det en trist sorti opp Alpe D’Huez, da Froome rykket ble italieneren hindret av tilskuere og gikk i bakken. Likevel viste han styrke ved å nesten ta igjen de fem i tet, og tapte kun 13 sekunder.

– Det er synd for Nibali, han kunne vunnet denne etappen her, sa Thor Hushovd under TV2s sending.