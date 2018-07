Kristoff positiv tross ny nedtur: – Blir ikke motløs

SARZEAU/OSLO (VG) For tredje gang i årets Tour mislyktes Alexander Kristoff (31) i spurten. Nå har han tre sjanser igjen før fjellene - og tre til etter det igjen.

Han hadde vinnersjanser på etappe én og to, men fikk det ikke til å stemme. Heller ikke på dagens etappe, den fjerde i rekken, rullet Alexander Kristoff først over måstreken.

– Jeg følte meg litt bedre i dag, så sånn sett var det bedre enn sist spurt. Jeg hadde mer å gi, men jeg mister litt rytmen midt i spurten. Da er det alltid tungt, men jeg hadde ikke tatt det selv om det var perfekt. Jeg følte meg bedre, så det var litt oppløftende, men jeg kom ikke helt opp, sier Kristoff, som endte som nummer syv, til den norske pressen i målområdet.

Mister ikke motet

– Jeg følte jeg hadde litt mer å gå på, jeg var ikke helt utslitt over målstreken, men når du ser det ikke går, så klarer du ikke å grave helt i kjelleren. Men jeg følte meg i hvert fall bedre i dag, så det er positivt, fortsetter han.

– Blir du litt motløs av det her eller lar du det ikke gå inn på deg?

– Nei, jeg blir ikke motløs. Det er mange andre spurtere som også er raskere enn meg, men som havnet bak meg, svarer Kristoff på VGs spørsmål.

Etter 195 kilometer i den franske solsteken fra La Baule til Sarzeau var det Fernando Gaviria som kunne juble etter at etappen kulminerte i nok en massespurt.

– En ung Cavendish

Det var den 23 år gamle colombianerens andre etappeseier i årets Tour den France.

Ikke bare er det imponerende av en så ung rytter. Dette er også hans første Tour, og nå, etter fire etapper der spurterne har hatt tre sjanser (etappe tre var lagtempo), står Gaviria med to etappeseirer.

– Det er mange som er cirka like raske, men han har kanskje et bedre lag, svarer Kristoff på spørsmål om hva som er forskjellen på kometen og resten av spurterne så langt.

– Fernando er en Cavendish-type. En flamboyant sprintertype. Som spurtere flest er han selvsikker og fryktløs, sier Quick Step-sportsdirektør Brian Holm til VG i Frankrike.

– Har han potensial til å bli like dominerende som Mark Cavendish har vært, eller er det vanskelig når det kommer unge folk som Caleb Ewan og Dylan Groenewegen opp samtidig?

- Han er bedre enn dem. Man skal være forsiktig med å sammenlikne, men Fernando er en ung Cavendish, selv om jeg ikke tror han vil vinne 30 etapper i Tour de France. Men han kan komme tett på det tallet, sier Holm.

Quick-Step Floors-rytteren var akkurat foran showkongen Peter Sagan, som fortsatt holder unna i kampen om den grønne trøya, mens Andre Greipel tok den siste plassen på podiet.

Fire år siden forrige Kristoff-triumf

Alexander Kristoff endte på sin side på en 7. plass, og må med det fortsatt vente på sin tredje etappeseier i verdens mest prestisjefulle sykkelritt.

Forrige gang Kristoff gikk helt til topps i Tour de France, var i 2014, da han vant både den 12. og 15. etappen. Men det er altså fire år siden.

Den norske UAE-rytteren har imidlertid fortsatt flere vinnersjanser i årets Tour. Før feltet begynner på de store fjellene (etappe 10), har 31-åringen muligheter på etappe syv, åtte og ni, kanskje aller størst på sistnevnte.

Og før Touren er omme pekes også etappe 13, 18 og selvfølgelig sisteetappen (nummer 21) på Champs-Élysées ut som etapper det norske sykkelesset har sjanse på.

Boasson Hagen-sjanser onsdag?

I morgen, onsdag, er det imidlertid en annen nordmann som kan ha vinnersjanser. Etappe 5 er kupert og for hard for Dimension Data-spurter Mark Cavendish. Det kan gi en åpning for Boasson Hagen til å kjøre for egne sjanser.

– Planen er å gjøre det så bra som mulig, men det er en bakke på slutten som er helt på kanten av hva jeg kan klare, sier Boasson Hagen til TV 2, og legger til at laget ikke har lagt planen for hvem det kjøres for på morgendagens etappe.

PS: Fernando Gavirias seier var Quick-Steps 49. for sesongen, soleklart flest av alle World Tour-lagene.