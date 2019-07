VISMA-TOPP: Øystein Moan har vært konsernsjef i Visma i 22 år. Her er han utenfor bussen til Jumbo-Visma onsdag morgen. I bakgrunnen er norske Amund Grøndahl Jansen. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Bruker 200 mill. på Tour-lag: – Langrenn er en mikrosport i verdenssammenheng

COLMAR (VG) Det norske IT-selskapet Visma spytter inn 200 millioner kroner i Tour de France-laget til Amund Grøndahl Jansen (25). Og de er skråsikre på at det er verdt pengene.

Nå nettopp







Først vant Jumbo-Visma-rytter Mike Teunissen den første etappen i Brussel. Deretter ble det lagtemposeier dagen etter og enda et døgn i gul ledertrøye.

Det var gull verdt for det norske IT-selskapet Visma, som satser på å vokse voldsomt i Nederland, men også Belgia og Luxembourg, de neste årene.

– De to dagene har gitt oss verdi for pengene når det gjelder markedsføringseffekt. I Nederland, samt store deler av Europa, så er det ingenting som kan gi oss større eksponering enn det å vinne de to første etappene av Tour de France, sier Øystein Moan.Han er konserndirektør i Visma og møter VG utenfor bussen til sykkellaget han bestemte seg for å støtte etter et møte med Jumbo-ledelsen i fjor. Den nederlandske matvaregiganten har 120.000 ansatte og Visma leverte allerede lønns- og HR-systemer til selskapet.

Da muligheten for å bli medsponsor åpnet seg, bestemte Moan seg «på ett sekund».

les også Kristoff om aksjekjøp: – Har en farlig gambling-strategi

Han er konserndirektør i Visma og møter VG utenfor bussen til sykkellaget han bestemte seg for å støtte etter et møte med Jumbo-ledelsen i fjor. Den nederlandske matvaregiganten har 120.000 ansatte og Visma leverte allerede lønns- og HR-systemer til selskapet.

Da muligheten for å bli medsponsor åpnet seg, bestemte Moan seg «på ett sekund».

VGTV: Før etappe nummer seks:

Han vil ikke kommentere summer, men VG vet at Visma betaler rundt 40 millioner kroner i året for å være navnesponsor.

Avtalen strekker seg over fem år, med opsjon på en forlengelse. Det betyr at totalrammen blir på rundt 200 millioner kroner.

– Det er mye penger i norsk sammenheng. Aker og Kjell Inge Røkke Røkke brukte 15 millioner kroner i året - 60 millioner over fire år - på norsk langrenn i sin tid?

– Ja. Men når du er her i Frankrike, så skjønner du at langrenn er en mikrosport i verdenssammenheng. Vi er forretningsfolk og vi gjør ikke dette som en hobby. Vi gjør det som en helt kald, rasjonell forretningsmessig beslutning, sier Visma-toppen.

les også Hushovd tror på flere sjanser: – Edvald er solid nå

For ordens skyld: Visma sponser også langløps-verdenscupen i langrenn. Den heter «Visma Ski Classics».

Bak Moan gjør Amund Grøndahl Jansen seg klar til en ny etappe iført den norske mestertrøya. Moan blir introdusert for ansatte i sykkellaget i startområdet i den lille byen Saint-Die-Des-Vosges.

GUL TRØYE: Mike Teunissen vant åpningsetappen og forsvarte den gule trøya på lagtempoen i Brussel. Foto: Colin Flockton / GodingImages

Vurderte aldri Hushovd

Det er altså ønsket om at Visma skal vokse i Nederland og omkringliggende land som ble utslagsgivende.

Derfor var aldri det mye omtalte prosjektet til Thor Hushovd noe alternativ. Ei heller satsningen til Uno-X, som satser stort i disse dager. For i Norge er Visma allerede godt kjent.

– Det finnes andre bedrifter i Norge som vil kunne bygge opp et norsk profflag. Jeg håper at vårt engasjement i dette laget gjør at andre store norske bedrifter kan se verdien, og se hvor stor denne idretten er, samt hvilken enorm dekning idretten får, sier Moan til VG.

– Equinor (tidligere Statoil) er minst ti ganger så store som oss. De bruker nok også ganske mye mer penger på sponsorrater enn hva vi gjør på dette ganske dyre sponsoratet. Så det er klart at de kunne finansiert og bygd opp et norsk lag, dersom de ønsker. De har helt klart ressursene til det, legger han til.

les også «Norsk» etappeseier på lagtempoen: – En barndomsdrøm

Thor Hushovd mener det er «kjempebra» at Visma velger å sponse sykkelsporten. Han håper andre norske bedrifter ser effekten av det som nå skjer.

Hushovd forstår også at Visma valgte et nederlandsk lag, og ikke ham selv:

– De skal gjøre butikk av dette og bli store i et spesifikt marked. Da er det naturlig å gå inn i et lag som er derfra og har de beste rytterne fra BeNeLux-landene, sier TV 2-eksperten til VG i Frankrike.

FORSTÅR VISMA-VALG: Thor Hushovd hadde selv ambisjoner om å starte opp et profflag, men med base i Norge. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Tidligere har enkelte advart mot sponsing av sykkelsporten på grunn av alle skandalene som har fulgt sykkelsporten. Øystein Moan er ikke bekymret:

– Det er så mye penger i sykkelsporten nå, både for rytterne og laget. Det er så strenge regler innad i lagene. Det er så mye penger å tape om man driver med doping. Nedsiden er derfor så mye større enn oppsiden. Jeg tror faktisk dette har blitt en ganske ren sport. Det er nok andre utholdenhetsidretter, ikke minst vinteridretter… Se hvor mange dopingskandaler man har hatt der de siste årene. Ikke minst i nasjonalidretten i Norge: Ski. Det er så mye å tape på å bli tatt for juks, sier Moan.

les også Kristoff med kjempemåling: – Han er like rask som før

– Men da er det også mye å vinne på å bli først?

– Jo, men de gode syklistene har veldig god lønn. Tosifret antall millioner.

– Og derfor lønner det seg å jukse....

- Nei, for tas man for juks i dag, så er det ut forever. Du beholder derimot lønnen din om du har to-tre seirer i året.

– Ja og nei: Noen lag er har klare regler, mens andre plukker opp igjen eks-dopere?

– Dette laget her har ekstremt klare regler. I vår kontrakt står det at vi har rett til å trekke oss øyeblikket dersom feil hendelse inntreffer. Og da er laget ferdig. Det er nulltolleranse, understreker Moan.

KLAR FOR FØLGEBIL: Øystein Moan fulgte gårsdagens, samt dagens, etappe fra lagets følgebil. Her er han i samtale med Dag Otto Lauritzen før onsdagens etappe. Foto: Anders K. Christiansen, VG

I går og i dag sitter han i følgebilen til Jumbo-Visma og følger Amund Grøndahl Jansen og resten av laget på nært hold underveis i etappene.

Øystein Moan liker det han har sett så langt. I mars gjennomførte Visma - som har 9500 ansatte og en omsetning på 11,3 milliarder kroner - en såkalt merkevarekjennskaps-undersøkelse. I september skal man gjøre det samme, og få svar på effekten av sykkelsponsingen i Nederland.

– Men uten å være vitenskapelig, så merker vi allerede nå at kjennskapen er enorm. Det har også stor effekt på ansatte, potensielt ansatte og kunder som nå har hørt om Visma. Jumbo er også et sterkt merkenavn i Nederland som det er bra å assosisereres med, mener Visma-sjefen.

Publisert: 11.07.19 kl. 20:06