Slovensk jubeldag i Tour de France: Pogacar spurtet inn til seier

Den slovenske suksessen i Tour de France fortsetter. Søndag spurtet Tadej Pogacar (21) inn til etappeseier foran landsmannen Primoz Roglic (30), som samtidig overtok den gule ledertrøyen.

– Jeg ønsket å ta så mye tid som mulig i sammendraget, men på den siste kilometeren fokuserte jeg på spurten. Jeg vet ikke hva som skjedde, jeg ga bare alt, sier Pogacar i et intervju vist på Eurosport.

Det er den andre etappeseieren til UAE Team Emirates i årets Tour de France, etter at Alexander Kristoff vant åpningsetappen forrige lørdag.

Seieren er også den andre strake slovenske seieren i Laruns, etter at Roglic vant den 19. etappen i Tour de France i 2018 med målgang i samme by. Det er også andre gang så langt i årets Tour de France at det har blitt en slovensk dobbeltseier, etter at Roglic vant foran Pogacar på den fjerde etappen.

Søndag var altså rollene snudd, men det så lenge ut til at Marc Hirschi (Sunweb) skulle ta seieren.

Hirschi med på angrepene fra start på den niende etappen i årets Tour de France, og med 91 kilometer igjen angrep han i stigningen opp Col de la Hourcère. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) kom opp til ham i et kort øyeblikk, men måtte raskt slippe igjen.

KJEMPET IMPONERENDE: Marc Hirschi holdt nesten unna etter et ni mil langt solobrudd. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Hirschi la dermed ut på et imponerende solobrudd og kom også over toppen av den siste stigningen, Col de Marie Blanque, 15-20 sekunder foran de fremste favorittene.

Med en fryktløs kjøring utfor økte han ledelsen sin og hadde 28 sekunder ned til en gruppe med de største sammenlagtfavorittene ut på de siste åtte kilometerne i flatt terreng.

Det var likevel ikke nok og med halvannen kilometer igjen ble han hentet inn av Mikel Landa (Bahrain McLaren), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Hirschi åpnet spurten tidlig og så ut til å ta seieren, men på de siste 50 meterne kom både Pogacar og Roglic forbi.

Sammenlagtleder Adam Yates (Mitchelton-Scott) måtte slippe mot toppen av Col de Marie Blanque og endte 54 sekunder bak i mål. Roglic tok fem bonussekunder på toppen av bakken og seks bonussekunder i mål, som gjør at han nå leder 21 sekunder foran fjorårsvinner Egan Bernal.

Mandag blir det en etterlengtet pust i bakken for rytterne med rittets første hviledag.

VANT: Seieren er Tadej Pogacars første i Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

Det var høy fart fra start på den niende etappen. De første fem-seks milene ble en evigvarende støtecup og et bruddet kom seg først av gårde på vei opp Col de la Hourcère (11,1 kilometer à 8,8 prosent).

Marc Hirschi var den klart raskeste opp dit. 22-åringen kom alene over toppen, 1.20 foran en gruppe på åtte ryttere, deriblant Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) og Davide Formolo (UAE Team Emirates).

Feltet, ledet av Jumbo-Visma, var kun 20 sekunder bak gruppe to, og hentet dem inn igjen nede i dalen.

Hirschi kjørte imponerende i front og inn i den siste stigningen, Col de Marie Blanque (7,7 kilometer à 8,6 prosent), ledet han med drøyt tre minutter.

Publisert: 06.09.20 kl. 16:34 Oppdatert: 06.09.20 kl. 16:51

