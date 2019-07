SEKS: Det er rekordmange nordmenn som stilte til start i årets Tour de France, og Alexander Kristoff (fra øverst til venstre), Edvald Boasson Hagen (midten oppe), Sven Erik Bystrøm (øverst til høyre), Amund Grøndahl Jansen (nede til venstre), Vegard Stake Laengen (midten nede) og Odd Christian Eiking (nede til høyre) fullfører alle helt inn til Paris. Foto: Marco Bertorello / AFP, Jeff Pachoud / AFP, Fredrik Hagen / NTB Scanpix og Robert Cianflone/ Getty Images.

Ekspertene triller terning på «Norges» Tour de France – én får toppkarakter

Til tross for at det aldri har vært flere nordmenn i Tour de France, står de norske fremdeles uten individuell etappeseier før søndagens avslutning. Sykkelekspertene mener imidlertid at flere av de norske har gjort en god figur.

Seks nordmenn i årets Tour de France er to flere enn den forrige rekorden på antall ryttere i det prestisjetunge treukersrittet.

Amund Grøndahl Jansen var med på å vinne lagtempoetappen sammen med temposterke Team Jumbo-Visma.

Andreplassen til Alexander Kristoff, hvor han ble slått på målstreken av Elia Viviani på den fjerde etappen, er den beste individuelle plasseringen til de norske rytterne i årets Tour de France.

VG har fått NRKs sykkelkommentator Arild Eriksen, eks-syklist og TV 2-ekspert Mads Kaggestad og tidligere toppsyklist Atle Kvålsvoll til å trille terning på de norske rytterne sin innsats i år.

– Dette er bare basert på resultatene de har levert, sier Kvålsvoll, som understreker at han ikke kjenner til bakgrunnen for det de norske rytterne har prestert.

Edvald Boasson Hagen (32), Team Dimension Data:

Arild Eriksen: – Tre! Jeg hadde større forhåpninger. De gangene han har vært i brudd hadde jeg forhåpninger om at han skulle henge bedre med. Han har vært blant de første som måtte slippe. I spurtene har han vært litt låst som opptrekker, men har gjort det ok der. Ikke full klaff i spurtene.

Atle Kvålsvoll: – To! Når det gjelder Edvald forventer jeg at han skal være med og kjempe om etappeseirer som han har gjort tidligere. Når han ikke gjør det, og heller ikke er topp tre på noen etapper, så er det et skuffende ritt for ham.

Mads Kaggestad: – Tre! Han får for forsøkene, men har åpenbart ikke fått det til. Det er selvsagt sammensatt av flere årsaker, men det har vært trist å se at viljen har vært der, at han har kommet i solide brudd hvor han skulle vært en vinnerkandidat, uten å lykkes.

Alexander Kristoff (32), UAE Team Emirates:

Arild Eriksen: – Fire! Det så lovende ut i begynnelsen med en andreplass og et godt samarbeid med Philipsen. Etter det har det vært mye surr og rot som kanskje ikke er Kristoff sin egen skyld. Gøy å se ham i brudd, men jeg hadde litt større forhåpninger totalt sett.

Atle Kvålsvoll: – Fire! Andreplassen han tok er sterk. Han har vist at han fortsatt er med og kjemper når han er på sitt beste. Han har heller ikke de beste forutsetningene siden han ikke har det beste opptrekket.

Mads Kaggestad: – Tre! Han hadde den andreplassen som var kjempebra, men grunnen til at jeg gir ham tre er at jeg vet at ambisjonsnivået hans er høyere. Jeg vil tippe at Kristoff gir seg selv en treer. Såpass ærlig person er han. Han er verdens ærligste person, og stikker ikke noe under stol. Han er en vinnertype, kapteinstype og betalt for å vinne. Det er helt greit at han ikke klarer å vinne, men han burde hatt flere pallplasser for å få høyere terningkast.

Sven Erik Bystrøm (27), UAE Team Emirates:

Arild Eriksen: – Fire! Helt grei debut. Han har sine arbeidsoppgaver som han helt sikkert utfører greit. I rollen sin blir han litt anonym.

Atle Kvålsvoll: – Fem! Det er vanskelig å vurdere hjelperytterne, men jeg er imponert over hvordan Bystrøm har sittet langt inn mot spurtene og hjulpet Kristoff. Kom seg også med i et brudd. Veldig godkjent debut.

Mads Kaggestad: – Fire! Han har debutert i Tour de France. Han har vært mye der oppe når han skal være der. Han har vært mye til stede tidlig når det har vært mye angrep og gjort så godt han kan for Kristoff i spurtene. Han er ingen opptrekker, men er stødig og kjemper i finalene. Han har blitt en solid og robust sykkelrytter. Det er en sterk firer.

Vegard Stake Laengen (30), UAE Team Emirates:

Arild Eriksen: – Fire! Havner fort i samme situasjon som Sven Erik Bystrøm. Han blir litt låst som hjelperytter, og gjør helt sikkert oppgavene sine greit. Jeg har sett ham i bedre form.

Atle Kvålsvoll: – Fire! Litt det samme som Bystrøm, men er jo ikke debutant. Har kommet med i noen brudd, som er bra, men er litt skuffet over at ikke er enda litt skarpere når det går oppover.

Mads Kaggestad: – Fem! Han sitter og tauer og drar, jobber mye i front av feltet på enkelte etapper. Dagen etter er han plutselig i brudd. Han er en kriger og en tøffing. Han utfyller den rollen han har i laget. Det han blir målt på, den jobben gjør han. Han har ikke noe resultatpress, men gjør den jobben han skal.

Odd Christian Eiking (24), Wanty-Groupe Gobert:

Arild Eriksen: – Tre! Der hadde jeg også hatt litt mer forventninger. Å gå i brudd, det har han klart, men når han først har havnet der så har det ikke vært så mye furt. Jeg hadde tro på at han skulle henge mer med i bakkene.

Atle Kvålsvoll: – Tre! Som debutant har han nok fått en liten aha-opplevelse på nivået. Hadde forventet at han skulle komme med i brudd på noen litt tyngre etapper så han kunne brukt spisskompetansen sin der. Men han kommer nok til å lære mye av dette.

Mads Kaggestad: – Fire! Vi vet jo at han ikke er fornøyd med egen innsats selv. Han er også en ærlig sjel, litt atypisk som person. Han tør å være seg selv og melder det han mener. Det er befriende. Han er på et lag hvor han får full frihet, og jeg skulle gjerne sett ham i et par brudd. Det ser ut som han kommer seg veldig greit gjennom sin Tour de France-debut. Han er en ung gutt som helt sikkert fått seg et løft av dette. Han får også forlenget kontrakten mindt under Tour de France, som tydelig viser at laget setter pris på ham.

Amund Grøndahl Jansen (25), Team Jumbo-Visma:

Arild Eriksen: – Fem! Han virker solid i alt han gjør, både som opptrekker og de gangene han skal kjempe om posisjoner for kapteinen sin. Inn i den siste bakken lå han i front. Han har gjort en god jobb både for spurteren Dylan Groenewegen og nummer tre sammenlagt, Steven Kruijswijk. Den femmeren er meget sterk, han lukter på sekseren.

Atle Kvålsvoll: – Fem! Han har en viktig rolle i opptrekket til Jumbo Visma, og den gjør han bra. Synes også han har gjort en overraskende god jobb som hjelperytter i de mellomtunge partiene. Imponerende!

Mads Kaggestad: – Seks! Vi snakket om at Vegard Stake Laengen har jobbet godt for laget, og det gjør så til de grader Amund Grøndahl Jansen også. Han er den eneste nordmannen som er med på å vinne en Tour de France-etappe i år. Han har hatt sin fulle hyre med å jobbe som bare det for de andre laget. Han har sittet der til enhver tid og kjørt fantastisk. Han bærer den norske mesterskapstrøya med stolthet. Han har pondus på måten han sykler og blitt en sterk rytter. Han er en fremtidig «road captain» på hvilket som helst lag i Tour de France. Han blir lagt merke til.

