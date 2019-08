OMKOM: Bjorg Lambrecht omkom etter en velt i Polen rundt. Her er han etter å ha tatt sølv i U23-VM i 2018. Foto: DANIEL KOPATSCH / EPA

Belgisk proffsyklist (22) omkom etter velt

Syklisten Bjorg Lambrecht omkom etter at han kjørte inn i en betongkulvert under Polen rundt mandag.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det bekrefter belgierens lag Lotto Soudal på sine hjemmesider.

– Den største tragedien som kunne skje for familien, vennene og lagkameratene til Bjorg har skjedd... Hvil i fred, Bjorg, skriver laget på nettsidene sine.

Cyclingnews.com skriver at den 22 år gamle belgieren først ble gjenopplivet på stedet etter velten, før han ble transportert til sykehus i ambulanse. Livet hans sto imidlertid ikke til å redde.

Lambrecht, som er lagkamerat med norske Carl Fredrik Hagen, kjørte på en betongkulvert da han var oppe i stor fart. Det skal ha vært småglatt asfalt i området der han mistet kontrollen.

– Åh, så tragisk, sier tidligere proffsyklist Mads Kaggestad tungt når VG forteller ham om Lambrechts dødsfall på telefon.

– Det er et slag for sporten. Lambrecht var en virkelig sterk rytter, han var en virkelig sterk klatrer som representerte fremtiden for belgisk sykkelsport, noe han blant annet viste da han gjorde det godt i Tour of Norway tidligere i år, fortsetter Kaggestad.

Lambrechts dødsfall er dessverre ikke det eneste dødsfallet som har preget sykkelsporten de siste årene. Blant annet døde den italienske proffsyklisten Michele Scarponi på en treningstur for to år siden.

– Det er noen dødsfall hvert år, dessverre, enten på trening eller i konkurranse. Det er fælt å si det, men det er nesten så man blir vant til det, sier Kaggestad.

En video publisert av rittarrangøren på Twitter før Lambrechts velt viser at det regnet tungt under dagens etappe. Dette er imidlertid ikke uvanlig at det sykkes i dårlige forhold, forteller Kaggestad.

– Regnvær er ikke grunn til å stoppe et sykkelløp normalt sett. Men det fører jo til dårligere sikt, lengre bremsetid og at man er mer vingelte når man sykler, sier han.

Flere andre profflag har tatt til Twitter for å kondolere:

VG oppdaterer saken.

(VG/NTB)

Publisert: 05.08.19 kl. 19:00 Oppdatert: 05.08.19 kl. 19:58