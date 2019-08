Carl Fredrik Hagen: Så lagkameratens dødsulykke i sidesynet

Dagen etter det ufattelige skjedde, forteller Carl Fredrik Hagen (27) at han syklet sammen med Bjorg Lambrecht – og ble vitne til ulykken som tok livet av lagkameraten.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Han satt på hjulet mitt da det skjedde. Jeg så ham i sidesynet mitt da det smalt, og det er et bilde jeg aldri vil klare å kvitte meg med.

Det sier den norske Lotto-Soudal-rytteren Carl Fredrik Hagen på telefon til VG.

Med rundt fem mil igjen av Polen rundt-etappen mandag skjedde det fatale for 22 år gamle belgieren Bjorg Lambrecht.

– Det har ikke helt gått opp for meg ennå. Det er helt uvirkelig, sånn man leser om i avisene, som skjer en gang i blant... Da er det ufattelig tragisk, og plutselig står du midt opp i det selv, sier en preget Hagen.

TIL MINNE OM LAMBRECHT: Tirsdag var ulykkesstedet pyntet med lys for å hedre avdøde Bjorg Lambrecht. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL / PAP

Lambrecht skal ha truffet en betongkulvert, ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Hagen opplevde uhellet slik:

– Det som skjedde i går, er så uflaks som det kan få blitt. Det var langt ifra høy fart, ingen sving og ingen stolpe midt i veibanen som bidro. Det er i utgangspunktet ikke det man forbinder med farer, bare veldig, veldig uflaks.

Tirsdagens Polen rundt-etappe, den fjerde i rittet, ble nøytralisert, som betyr at rytterne syklet fra start til mål i en forkortet løype.

Rett før målstreken lot de andre lagene Lotto-Soudal-laget trille først over.

– I dag sto hele sykkelverdenen samlet, og det vi gjorde i dag, var kanskje det beste vi kunne ha gjort akkurat i dag. Å minne ham med en nøytral etappe, stillhet før start og det rett før mål... Det var veldig tøft, men også en viktig og fin dag i form av at man får pratet om ham og minnet de positive tingene, sier Hagen.

De er det flere av. Hagen husker tilbake på det første møtet mellom de to:

– Allerede første gang jeg møtte Bjorg, den første teamdagen i Belgia i oktober i fjor, så fikk vi en god tone. Han var en alltid positiv gutt, litt lik meg, kanskje litt konfliktsky, men alltid smilende, alltid med en latter på lur. Han var rett og slett en livsglad person som elsket å sykle. Vi kom veldig godt overens, og han ble mer enn bare en lagkompis jeg hadde kontakt med under ritt. Han var en jeg kunne snakke med.

les også Norsk syklist var i feltet da lagkameraten omkom: – Bjorg vil være i hjertet mitt for alltid

OMKOM: Bjorg Lambrecht omkom etter en velt i Polen rundt. Her er han etter å ha tatt sølv i U23-VM i 2018. Foto: DANIEL KOPATSCH / EPA

Siden mai tilbragte de to omkring seks uker sammen, blant annet i rittene Tour of Norway og Critérium du Dauphiné, men også i høyden for å trene.

– Så kom vi hit for å sykle. De tre første dagene skulle vi kjøre oss inn og så skulle jeg hjelpe ham i bakkespurtene for å kjempe om seieren... Alle rittene og alle stundene, det er minner jeg skal leve på resten av livet, sier Hagen.

Han forteller at han og resten av laget har pratet mye om hendelsen og at de også har profesjonelle folk til å hjelpe dem gjennom den tunge stunden.

– Lotto-Soudal var en stor familie i utgangspunktet, og vi blir ikke en mindre familie nå. Vi har pratet masse sammen og står samlet, men det er tøft, sier Hagen.

– Jeg skal fortsette å gjøre det Bjorg elsket, å sykle. Han vil være i hjertet mitt for alltid, sier han.

Publisert: 06.08.19 kl. 19:46 Oppdatert: 06.08.19 kl. 20:16

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post