SÅPEGLATT: Lance Armstrong krysser mållinjen ved Rådhuset i Oslo som VM-gullvinner i landeveissykling for proffer i 1993. Mesterskapet blir også husket for ekstremt glatt veidekke og stort økonomisk underskudd. Foto: MICHEL EULER / AP

Armstrong-dokumentar: Dopet før VM-gullet i Oslo

Lance Armstrong (48) begynte med doping året før han vant VM-gull i Oslo i 1993. Det innrømmer den livstids-utestengte og detroniserte sykkelkongen i en dokumentar som har premiere neste uke.

På spørsmål om når han første gang dopet seg, svarer amerikaneren «wow, rett på det» – for så å fortelle at han inntok det han senere i dokumentaren omtaler som lavoktan-dop, nemlig kortison. Det er et steroid som demper kroppens immunreaksjoner. Det brukes blant annet i behandling av leddbetennelser.

Ifølge Cycling Weekly brukte Lance Armstrong dette, i idretten forbudte legemiddelet, allerede i sitt første år som proffsyklist, da han var 21 år gammel. Det vil si ett år før han vant VM-gull i landeveissykling i Norges hovedstad.

– Jeg vil ikke lyve for dere nå, hevder Lance Armstrong i forbindelse med den fire timer lange dokumentaren som er laget av ESPN – som også står bak dokumentaren «The Last Dance» om basketballikonet Michael Jordan.

«Sannheten» om Armstrong – som la opp i 2011 og i 2012 ble fratatt sine syv Tour de France -triumfer på grunn av doping – vil bli publisert i to deler online på ESPN Player. Den første mandag 25. mai, den andre 1. juni. De består av lange intervjuer med Lance Armstrong, en rekke tidligere lagkamerater av ham, journalister, venner og konkurrenter.

– Vi hadde allerede holdt på med lavoktan kortison, eller det som måtte finnes, men EPO var på et helt annet nivå, uttaler Lance Armstrong i løpet av dokumentaren.

EPO er kjent som «utholdenhetsdopet». Da Armstrong startet sine EPO-kurer for cirka 25 år siden var det ikke mulig å påvise i analyser av dopingprøver. Det sørger for å tilføre surstoff til musklene utover det blodcellene gjør på naturlig vis. Armstrong understreker at effekten var enorm og kaller dopingmiddelet rakettdrivstoff.

Han ble operert og kurert for testikkelkreft før han vant Tour de France første gang i 1999. Da hadde han for lengst startet et såkalt samarbeid med den notorisk doping-involverte italienske legen Michele Ferrari (67). Det startet ifølge Armstrong i 1995, to år etter at han slo gjennom i Oslo-VM.

I traileren til dokumentaren blir Lance Armstrong spurt om hva det verste han har gjort er. Svaret er typisk for Armstrong:

– Alle i verden burde bli stilt det spørsmålet.

Publisert: 19.05.20 kl. 12:20

