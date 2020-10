VIL VINNE TOUREN: – Drømmen er å vinne Tour de France. Det har den vært siden jeg startet å sykle, sier Tobias Foss til VG. Lørdag debuterer han i en Grand Tour. Foto: Heiko Junge

Hvis trenden fortsetter, vinner en nordmann Tour de France neste år ...

Sykkelsensasjonene Egan Bernal (23) og Tadej Pogacar (21) har én ting til felles: De vant begge Tour de France to år etter at de vant «ungdommens Tour de France», Tour de l’Avenir. I 2019 var det en nordmann som vant rittet.

25. august 2019: Tobias Foss (23) fra Lillehammer henger opp den knallharde bakken til Le Corbier og vinner Tour de l’Avenir sammenlagt på sensasjonelt vis.

Og med det skriver han seg inn i en svært eksklusiv klubb. For året før vant Tadej Pogacar. Og året før der igjen var det Egan Bernal som sto øverst på den franske pallen. To år senere hadde de begge byttet ut Tour de l’Avinir-podiet med en litt mer gjev seierspall på selveste Champs-Élysées.

– He-he, jeg har fått med meg den ja, sier Tobias Foss til VG om den spesielle trenden som antyder at han vil ta den gule trøyen inn til Paris neste sommer.

– Jeg kan nok ikke si at jeg er et like stort unikum som de to gutta der, men det gir meg jo en sterk tro på at jeg kan få det til selv også. Men neste år? Nei, det er nok bare å roe helt ned, sier han med et smil.

TALENT: Tobias Foss er en av de mest spennende unge norske sykkelrytterne om dagen. Foto: Heiko Junge

Gjev vinnerliste

Men selv om det skal mye til for at den trenden opprettholdes, mye på grunn av at Foss kjører på lag sammen med råsterke sammenlagtryttere som Primoz Roglic og Tom Dumoulin, så er det også hyggelig lesning å gå lenger tilbake på vinnerlisten i Tour de l’Avenir:

2019: Tobias Foss

2018: Tadej Pogacar (vinner TDF 2020)

2017: Egan Bernal (vinner TDF 2020)

2016: David Gaudu (13. plass TDF 2019)

2015: Marc Solér (vinner Paris-Nice 2018)

2014: Miguel Ángel López (6. plass TDF 2020)

2013: Rúben Fernandez (6. plass Polen Rundt 2016)

2012: Warren Barguil (vinner klatretrøyen TDF 2017)

2011: Esteban Chaves (2. plass Giro d’Italia 2016)

2010: Nairo Quintana (vinner Giro d’Italia 2014 og Vuelta a Espana 2016)

Av de siste ti vinnerne er det egentlig kun Rúben Fernandez som ikke jevnlig har hevdet seg i store internasjonalt ritt. Så å vinne Tour de l’Avenir henger høyt i sykkelmiljøet.

– Tror du nordmenn flest forstår hvor stor den prestasjonen var?

– Det bryr jeg meg ikke så mye om. Det viktigste er at jeg selv vet hvor stort det er, sier 23-åringen.

Det gikk ikke like smertefritt tidligere i år:

Giro-debuterer lørdag

Nå er Lillehammer-karen på plass i Italia med laget Jumbo-Visma, der første etappe av Giro d’Italia starter lørdag ettermiddag. For Foss blir det debuten i en Grand Tour (Giroen, Tour de France og Vuelta a España), og også første gang han kjører et ritt som er over 10 dager.

les også Hyller Hagens Vuelta-innsats: – Kan bli beste norske prestasjon noensinne

– Det blir gøy for hodet å prøve noe nytt, men jeg er forberedt på at det vil bli tunge dager. Jeg må bare ta det litt dag for dag og se an hvordan løpet utvikler seg, men jeg forventer at jeg kan henge med lenge. Vi kommer med et sterkt lag, og har en kaptein som kan vinner sammenlagt, sier Foss.

TRIVES I HVITT: Foss har vunnet ungdomstrøyer tidligere, blant annet i Tour of Norway i 2017. I år er han en kandidat til den hvite i Italia. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Kan ta hvit trøye

Det er i hovedsak kaptein Steven Kruijswijk det skal kjøres for i det nederlandske laget med norsk sponsor, men Foss har fått grønt lys til å kjøre for egne sjanser på rittets tre tempoetapper.

– Det er klart, løypen passer meg bra med tre tempoer der jeg får muligheten til å kjøre full gass. Jeg har ikke kjørt tempo på dette nivået før, så det blir spennende å se hvor lista ligger, sier 23-åringen som har et mål om å være blant de ti beste på åpningstempoen lørdag.

Da vil det trolig ligge en hvit trøye (ungdomstrøyen) i potten etter 1. etappe. Det har ingen nordmenn klart før, så lørdag kan bli en historisk dag for norsk sykkelsport.

– Det blir bare en bonus selvsagt, men det hadde vært gøy. Det er jo lett å begynne å tenke på seg selv, men det er ikke derfor (for den hvite trøyen) vi er her. Men mulighetene for å kjøre med den på søndag er der, sier han.

TEMPOEKSPERT: Tobias Foss har gjort det skarpt på internasjonale tempoer tidligere. Her fra U23-tempoen i Bergen i 2017. Da kom han på 17. plass. Mikkel Bjerk, som også kjører Giro d’Italia i år, vant. Foto: Marit Hommedal / NTB

Foss selv nevner italienske Edoardo Affini (24) som sin største konkurrent om den trøyen. Han kom på 14. plass på VM-tempoen i september – plassen bak norske Andreas Leknessund. Leknessund var den eneste som slo Foss i det norske tempomesterskapet i juli. Nordmenn har med andre ord en god grunn til å skru på Eurosport 1 lørdag kl. 12.45.

– Det er lenge siden jeg har vært så giret for et sykkelritt, avslutter Foss.

Det er to nordmenn som stiller på startstreken lørdag. Carl Fredrik Hagen (29) er med på laget til Lotto Soudal. I fjor klarte Hagen på sensasjonelt vis å komme topp 10 sammenlagt i sin Grand Tour-debut i Vuelta a España.

