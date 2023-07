LEGGER OPP: Sep Vanmarcke, her fra monumentet Flandern Rundt i april.

Belgisk syklist tvunget til å legge opp

Sep Vanmarcke (34) må legge opp på grunn av hjerteproblemer.

Saken oppdateres.

Det bekrefter laget hans, Israel – Premier Tech, på sine hjemmesider fredag.

– Jeg ville gjerne ha syklet på det høyeste nivået i noen år til og fått til store prestasjoner sammen med IPT i de største rittene. Det er veldig trist og smertefult å annonsere slutten av karrieren min på denne måten, sier Vanmarcke.

– Samtidig er jeg takknemlig for at problemene med hjertet mitt ble oppdaget i tide. Jeg skal bruke tid med familien nå, for å akseptere situasjonen og tenke på hva jeg skal gjøre i fremtiden. Hele livet mitt har handlet om sykling, og det vil alltid være min lidenskap, fortsetter belgieren.

