KONKURS: Harald Tiedemann Hansen var sykkelpresident og sjef for Sykkel-VM i Bergen for tre år siden. Foto: Hallgeir Vågenes

Utvalg skal vurdere sak mot tidligere sykkelpresident

Styret i Norges Cykleforbund nedsatte tirsdag et arbeidsutvalg som skal vurdere om det er grunnlag for å anmelde tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og Sykkel-VM 2017 for brudd på idrettens regelverk.

Nå nettopp

Det bekrefter styremedlem Knut Glad i Norges Cykleforbund.

Han opplyser at Norges Cykleforbund (NCF) tidligere har vedtatt å avvente bostyrets endelige rapport før man vurderer å påtale noen eller kreve erstatning fra noen i forbindelse med Bergen 2017-konkursen.

Ifølge Knut Glad har bostyret har i rapporten fra 8. mai under tvil konkludert med at det foreligger ansvar, men at det av ressurshensyn ikke vil forfølge kravene.

– Styret i NCF har derfor i dag (tirsdag) vedtatt å nedsette et bredt utvalg bestående av de tillitsvalgte i regionene og noen medlemmer av styret i sykkelforbundet. Det skal vurdere om det er grunnlag for å gå til sak etter idrettens regelverk, sier Knut Glad.

les også Sykkelskandalen: Oppgjørets time er et spørsmål om moral

Arbeidsutvalgets mandat innebærer også muligheten for å gå til sivilrettslig sak mot tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen. Han satt som daglig leder av Sykkel-VM 2017 i Bergen, som gikk konkurs. Knut Glad sier imidlertid at det «foreløpig» er mest aktuelt å vurdere en anmeldelse etter idrettens regelverk.

Region sør i Norges Cykleforbund har en stund stått alene blant regionene når det gjelder kravet om å anmelde sin tidligere sykkelpresident til idrettens doms-organ.

Nå skal regionens leder Terje Johnsen ha fått støtte av flere regionledere, blant andre region innlandets nyvalgte leder Kjell Bjertnes.

les også I forhandlinger: Sykkelforbundet kan betale VM-gjeld til 2035

De to var sammen med flere regionleder til stede under innledende del av styremøtet i Norges Cykleforbund tirsdag ettermiddag.

Bjertnes har innkalt til styremøte i sin region onsdag, Terje Johnsen sier at han vil gjøre det i løpet av kort tid.

– Dette handler om omdømmet til idretten og hva som skjer med dem som har brakt sykkelsporten i vanry, sier Kjekk Bjertnes til VG.

les også Anmeldt VM-sjef mener han ikke kan fratas syv internasjonale verv

Styremedlem Knut Glad i Norges Cycleforbund (NCF) sier at utvalget ikke vil få en tidsfrist når det gjelder målet om å kunne fremlegge en såkalt tilråding overfor forbundsstyret. Utvalgets medlemmer er ikke på plass. Men Knut Glad sier at de vil være det ganske raskt.

– Det er ikke besluttet hvem som skal sitte i utvalget. Men det skal være så bredt sammensatt som mulig, slik at Sykkel-Norge forhåpentlig kan være forent om hvordan vi skal behandle denne saken, sier han.

– Vi må jobbe så raskt vi kan for å komme frem til en innstilling overfor NCF, tilføyer han.

VG har forsøkt å innhente en kommentar fra Harald Tiedemann Hansen i forbindelse med denne saken, men uten å lykkes.

Tiedemann Hansen var foruten daglig leder i Bergen 2017 AS, også UCI-styremedlem og president i Norges Cykleforbund i 2017.

I dag er han fortsatt medlem av sykkelkross-utvalget i det samme sykkelforbundet, samtidig som han har en rekke verv i UCI. Der sitter han blant annet som medlem av kontroll- og økonomikomiteen.

Publisert: 27.05.20 kl. 10:26

Fra andre aviser