Strid om sykkelpresidenten etter trøbbel med Lotteritilsynet

Som leder av Bodø cykleklubb fikk dagens sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes (53) Lotteritilsynet på nakken. Nå er valgkomiteen i sykkelforbundet splittet i synet på om han bør gjenvelges.

Årsaken er at Bodø Cykleklubb – med Sørnes som leder – i sin tid søkte om å refundert moms for en millionutgift som aldri hadde funnet sted.

Store deler av idrettsbevegelsen er tuftet på dugnad, altså gratisarbeid fra medlemmer. I 2016 tok Sørnes og Bodø-styret dugnadsarbeid inn i regnskapet etter å ha arrangert NM i sykkel.

På den måten ble tallene man baserte klubbens søknad om momsrefusjon på, blåst opp. Lotteritilsynet reagerte på dette. Likevel skjedde det samme enda en gang – året etter at Sørnes hadde gått av som Bodø-leder.

Sørnes sier i dag at det hele baserte seg på en misforståelse. Men saken er nå bakgrunnen for at Kjell Bjertnes har tatt dissens når valgkomiteen i sykkelforbundet innstiller den sittende presidenten på gjenvalg til helgen.

«Begrunnelsen for dissensen er at Kjell Bjertnes mener at valgbarhet skal knyttes til NCFs visjon og etiske policy» heter det i sakspapirene fra valgkomiteen.

– Det er riktig at dissensen skyldes den spesifikke saken du nevner, men jeg ønsker ikke å utdype dette nærmere i avisen. Jeg kommer til å redegjøre for det hele på forbundstinget, sier Bjertnes til VG.

Sørnes er konfrontert med bakgrunnen for dissensen, men ønsker ikke å kommentere denne opplysningen.

Han understreker at både sykkelforbundet, forbundets kontrollkomité, generalsekretæren i NIF, lederen i valgkomiteen til sykkelforbundet, samt sponsorene til sykkelforbundet er informert om saken.

– Bodø CK prøvde selvfølgelig ikke å spekulere i de systemene som ligger der. Tvert imot. Jeg vil på det sterkeste avvise at dette var en bevisst handling fra vår side. Om det ville være min metodikk, så hadde jeg ikke tatt på meg dette vervet, sier Sørnes.

I 2018 ble han valgt til ny president i Norges Cykleforbund. 53-åringen fra Bodø er professor i organisasjon og ledelse, og ble satt til å rydde opp i det økonomiske kaoset etter Bergen-VM.

Sørnes kom fra vervet som leder i Bodø cykleklubb. Klubben arrangerte NM i 2016. Målgang var ved spektakulære Saltstraumen dette året. Edvald Boasson Hagen vant fellesstarten, fire små sekunder foran Alexander Kristoff.

I kulissene jobbet frivillige gratis for klubben som ble ledet av Jan-Oddvar Sørnes. I årsregnskapene til Bodø cykleklubb er innsatsen deres ført opp som en inntekt verdt 1,6 millioner kroner. Men siden det ikke var snakk om reelle penger som kom inn til klubbkassen, ble den samme summen også ført opp som en utgift.

På den måten endte totalen i null.

Men hvorfor førte Sørnes og Bodø CK opp dugnadsarbeid som både inntekt og utgift når det ikke utgjør noen som helst forskjell for regnskapene til Bodø cykleklubb?

– Vi tok det med i regnskapet etter råd om å synliggjøre dugnadsarbeidet. Det vi ikke visste, fordi vi var uerfarne, var at vi selvsagt skulle tatt det ut av det regnskapet som vi sendte inn til Lotteritilsynet. Der gikk alarmklokkene og det ble ryddet opp, uten at det var noen intensjon fra vår side, sier Sørnes i dag.

Men regnskapsføringen kunne også medført mer penger gjennom såkalt momskompensasjon:

Norske idrettslag kan få tilbakebetalt opptil syv prosent av moms brukt på varer og tjenester gjennom denne ordningen. Det betyr at jo mer penger en idrettsklubb har brukt på varer og tjenester, jo større beløp kan man få refundert.

REGNSKAPET: Slik ser 2016-regnskapet til Bodø CK ut. Det er ført 1,6 millioner kroner på utgift og inntekt. Foto: Faksimile

For Bodø Cykleklubb var det bare en liten hake: For å få tilbakebetalt moms, må det ha vært en reell utgift. Man kan ikke få refundert noe man ikke har betalt. Og dugnadsarbeid, som Sørnes og styret hans hadde tatt med i regnskapet da man søkte om momskompensasjon, er ingen utgift.

På den måten ble søknadsbeløpet klubben søkte om mer enn 1,6 millioner kroner for høyt.

Lotteritilsynet stusset da de gikk over søknaden Sørnes og Bodø Cykleklubb hadde for regnskapsåret 2016. Derfor ba de om en forklaring.

«Vår økte aktivitet skyldes at vi i 2016 arrangerte NM Sykkel landevei i Bodø» skrev Jan-Oddvar Sørnes i en e-post 15. november i 2017.

Allerede dagen etter kom svaret fra Lotteritilsynet, som reduserte søknadsbeløpet med 1.611.500 kroner.

Jan-Oddvar Sørnes svarer «nei» på spørsmål om de testet systemet ved å søke om et for høyt beløp:

– Lotteritilsynet avdekket feilen og ba oss «sende årsregnskapet for Bodø CK, uten dugnad». Vi var ildsjeler som gjorde alt på dugnad, og så måtte vi plutselig inn og rapportere. Så fikk vi beskjed om at det var feil, sier han.

Men historien stopper ikke der:

Våren 2018 forsvant Sørnes ut av klubben. Han ble valgt til norsk sykkelsports øverste leder, som ny president i Norges Cykleforbund.

I Bodø tok Frode Soelberg over som ny klubbleder, etter å ha vært nestleder i hele Sørnes’ ledertid. Og igjen ble det søkt om å få refundert penger for dugnadsinnsats.

I regnskapet for 2017 er posten «dugnad» oppført som en utgift på 600.000 kroner. Da klubben deretter ble plukket ut til kontroll, så ble feilen oppdaget.

Lotteritilsynet påla klubben å tilbakebetale 31.571 kroner som de aldri skulle ha hatt.

Dagens styreleder i Bodø cykleklubb, Frode Soelberg, avviser bestemt at man bevisst har forsøkt å trikse til seg penger:

«Styret i Bodø CK har ved to anledninger dummet seg ut ganske kraftig: Det er sendt inn feil grunnlagstall i to søknader om momskompensasjon (to ulike styrer). Vi beklager denne feilen og har uten videre akseptert Lotteritilsynets vedtak i disse sakene (og gjort opp i begge forhold)» skriver han i en e-post til VG.

Soelberg sier at styret nå har informert årsmøtet i klubben og etablert forbedrede tiltak, samt mottatt detaljert veiledning fra Lotteritilsynet.

«De grep som ble foretatt etter første «tabbe» var ikke gode nok og du gir en helt korrekt beskrivelse av historikken. Igjen; dette er svært beklagelig. Kritikken mot styret er altså berettiget» skriver Soelberg.

BLE OPPDAGET: Lotteritilsynet oppdaget at Bodø CK hadde søkt om feil beløp og korrigerte for 2016-søknaden. Året etter ble det betalt ut penger, som måtte tilbakebetales. Foto: Faksimile

Ifølge seniorrådgiver Marianne Alværen Torset i Lotteritilsynet sier god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner at verdien av dugnad ikke skal inntekts- eller kostnadsføres på grunn av problemer med å verdsette dette.

– Vi har ikke en fullstendig oversikt over antall tilfeller der idrettslag har ført opp verdi av dugnad i regnskapet. Av de regnskapene vi har kontrollert siden ordningen ble innført i 2010 er det ytterst få tilfeller, sier hun til VG.

Tilbake til Jan Oddvar Sørnes, som forbereder seg til forbundsting og presidentvalg på Sola kommende helg:

– Undertegnede, som leder av Bodø CK inntil jeg tiltrådte som president i NCF i mars 2018, har utvist full åpenhet rundt denne saken siden første henvendelse fra VG. Jeg hadde i min tid som leder i Bodø CK god dialog med Lotteritilsynet og saken ble korrigert og avsluttet gjennom en god dialog, sier han.

Sørnes er altså innstilt til gjenvalg, tross dissens i valgkomiteen.

– Jeg har ingen kommentar utover at vi legger det arbeidet som styret har gjort i inneværende periode til grunn for vårt forslag til kandidater til styret for neste periode, skriver valgkomitéleder Gaute Kindervåg i en SMS til VG.

Publisert: 05.03.20 kl. 09:50

