Rasmussen: – Naivt å tro at doping forsvinner fra sykkelsporten

ALBI (VG) Antall dopingsaker i sykkelsporten har sunket de siste årene. Ekspertene mener at det alene ikke gir grunn til å juble.

I 2012 er det registrert 121 dopingsaker i sykkelsporten på nettstedet dopinglist.com, som drives av nordmannen Trond Husø.

I fjor var tilsvarende tall bare 37, i tillegg til ni pågående saker hos Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Samtidig glimrer de store skandalene med sitt fravær under Tour de France. For ti-femten år siden florerte dopingsakene i verdens største ritt. Nå er det hele fire år siden forrige rytter ble kastet ut av Tour-en. Det var Luca Paolini, som hadde brukt kokain i forkant av det franske rittet.

– Det er alltid vanskelig å si noe sikkert om hvorfor tallene er som de er. Er det få positive prøver, så vil idretten og antidopingmyndighetene si at de har gjort en god jobb og fått bukt med problemet. Er tallet på positive prøver derimot høyt, så vil i hvert fall antidopingmyndighetene hevde at de har et system som fungerer, sier tidligere WADA-direktør Rune Andersen til VG.

Han er i dag spesialrådgiver i Antidoping Norge, og roser den jobben sykkelsporten nå legger ned i kampen mot doping. UCI fristilte blant annet dopingenheten «Cycling Anti-Doping Foundation» (CADF) i 2013, for å sikre full uavhengighet.

På rett vei

Sykkel er på rett vei, mener Andersen:

– Jeg anser det arbeidet CADF gjør for viktig og som en betydelig bremsekloss for de rytterne som vil prøve å lure systemet. CADF har et godt fungerende blodpass i tillegg til et velfungerende «Intelligence & Investigations»-system med god kontakt og godt samarbeid med politi og toll. Det er fortsatt mulig å omgå dette, men det er ikke enkelt, sier han.

I Frankrike jobber Michael Rasmussen som ekspert for den danske avisen Ekstra Bladet under Tour de France. Selv dopet han seg med en lang rekke forbudte stoff over en periode på 13 år. Rasmussen var i ferd med å vinne Tour de France i 2007, da han ble kastet ut av rittet for brudd på meldeplikten.

I 2007 er det bare registrert 41 saker på nettstedet dopinglist.com. Det er færre enn i 2017.

– Det kan se ut som om 2007 var et ganske rent år, sier Rasmussen ironisk til VGs journalist i Frankrike.

Flere prøver

Han koster på seg en latter, vel vitende om at 2007 regnes som et bekmørkt år i sykkelsporten. Antall dopingsaker trenger altså ikke fortelle den hele og fulle sannheten om utbredelsen av doping i idretten.

VG vet også at internasjonale dopingetterforskere tror at den livstidsutestengte dopinglegen Michele Ferrari fortsatt jobber med idrettsutøvere, blant dem syklister, på høyt nivå.

Rasmussen mener det er vanskelig å lese noe ut av tallene over antall positive prøver. Han mener det tas flere prøver i dag enn tidligere. Samtidig endres listen over hva som er forbudt med jevne mellom.

Enkeltepisoder kan også spille inn, mener dansken, og illustrerer med eksempel der en lang rekke ryttere fra ett land i Sør-Amerika ble tatt samtidig fordi de ikke trodde et spesifikt stoff kunne spores.

– Hvor stor prosentandel av testene som er positive er mer relevant enn antall positive prøver. I Danmark tror jeg det er snakk om én rytter i året i snitt. Det er så få at det er meningsløst å teste. Dersom testsystemet fungerer og det er én positiv prøve i året, så er det ingen grunn til å bruke penger på det. I motsatt fall: Om man tror mange bruker doping og én rytter blir tatt, så fungerer ikke testene, sier Rasmussen.

– Jeg tror aldri doping forsvinner fra sykkelsporten. Det vil være utrolig dumt og naivt å mene det, tilføyer han.

– Men er sykkelsporten renere enn før?

– Ja, det tror jeg at den er. Men jeg tror også at de som jukser skifter til stadig sikrere metoder. Man kan for eksempel benytte kortison uten problemer i henhold til reglene. Og da vil jeg tro at mange gjør det i dag, sier han.

Kortison

Kortison regnes som et svært effektivt dopingmiddel i sykkelsporten. Rasmussen brukte det selv gjennom mange år.

Man har ikke lov til å ta kortison som tabletter, intravenøst, intramuskulært eller rektalt uten at man har et medisinsk fritak. Men: Det er fullt lovlig å injisere det lokalt i kneet om man sliter med en plage. Da trenger man kun å oppgi dette på en eventuell dopingkontroll.

Utfordringen er bare at en dopingprøve ikke kan fortelle hvordan kortison er tilført kroppen: Lovlig eller ulovlig.

– Det er riktig at påvisning av kortison i en eventuell dopinganalyse ikke kan avdekke administrasjonsmåten. Her brukes det grenseverdier for konsentrasjon i prøven. Høyere verdier enn 30 ng/ml stammer sannsynligvis fra inntak på ulovlig måte, sier medisinsk fagrådgiver i Antidoping Norge, Astrid Gjelstad.

Hun forteller at kortison har en mer systemisk effekt – altså at den tas opp i hele kroppen – dersom man benytter de ulovlige metodene å innta stoffet på.

– Det kan ikke utelukkes at utøvere benytter «lovlige» administrasjonsmetoder for å kunne misbruke kortison, men man får ikke samme påvirkning av kortison ute i systemet ved å injisere lokalt – og dermed tviler jeg på at den prestasjonsfremmende effekten er så stor, sier Gjelstad.

Michael Rasmussen har levd et liv i sykkelsporten. Han er ikke overbevist:

– Problemet er bare at kontrollen ikke kan skille mellom de ulike måtene å innta stoffet på. De må rett og slett bare stole på utøveren, sier han til VG.

Antall dopingsaker i sykkelsporten:

2007: 41

2008: 53

2009: 58

2010: 88

2011: 94

2012: 121

2013: 90

2014: 59

2015: 53

2016: 60

2017: 57

2018: 37 (+9 pågående)

2019: 7 (foreløpig)