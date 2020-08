TRIO: Primoz Roglic, Egan Bernal eller Nairo Quintana? Dette er rytterne Thor Hushovd har mest tro på. Foto: AFP, Reuters, EPA

Her er ekspertenes Tour-favoritter: – Mer åpent enn på mange år

Primož Roglič (30) – en tidligere skihopper fra Slovenia – er mannen ekspertene peker på som sammenlagtfavoritt før årets Tour de France.

En av dem er Thor Hushovd. Den tidligere proffrytteren er på plass i startbyen Nice som ekspert for TV 2 foran Tour de France-åpningen lørdag.

– Det blir mye mer åpent enn på mange, mange år, og jeg tror på en kul Tour de France. Det er mange spennende sammensetninger av lag og ryttere, sier Hushovd.

Han går med munnbind og er opptatt av coronasituasjonen, som resten av sykkelsirkuset i Frankrike. Samtidig forbereder likevel verdens beste sykkelryttere seg på et utsatt Tour de France.

På bestilling fra VG vurderer Hushovd sine egne tre favoritter slik:

Primož Roglič (30), Jumbo Visma:

– Jeg tror på Roglic. Han er den som har vist mest kjørestyrke gjennom hele sesongen. Han er solid. Det ser ikke ut som om han har et svakt øyeblikk. Den eneste svakheten må være at Jumbo-Visma ikke har vunnet Tour de France før. Det presset de opplever, er nytt for dem.

Egan Bernal (23), Team Ineos:

– Bernal vant i fjor, men har småslitt litt i år. Likevel har han bygd seg opp igjen, og det er en fordel for ham.

Nairo Quintana (30), Arkea-Samsic:

– Jeg tror Nairo Quintana kan være der oppe og kjempe. Det handler nok litt om at jeg håper på det også. Han sykler på et fransk lag og er en fargeklatt. Det er rett og slett morsomt å se ham sykle. Løypa har også få tempokilometer. Det er bare en bakketempo. At en lett, liten rytter kan komme på podiet, er sannsynlig, sier Hushovd - som gir minst ti andre ryttere terningkast én eller to bak denne trioen.

Team Ineos vraket både Chris Froome og Geraint Thomas til Tour de France. Begge har vunnet rittet tidligere. Alt settes i år inn på at Bernal skal gjenta suksessen fra i fjor, da colombianeren vant Tour-en som 22-åring.

I FRANKRIKE: Thor Hushovd, her på lørdagens oppløp i Nice. Foto: Anders K Christiansen

– Jeg mener Bernal er favoritt, som tidligere Tour-vinner. Men det er et spørsmålstegn der, etter at han slet med ryggproblemer i Dauphiné (oppkjøringsritt). Vil det blusse opp igjen i Tour de France? Vi vet ikke. Jeg tror den nærmeste utforderen er Primoz Roglic, som har dominert i år, sier tidligere Tour-vinner Bradley Wiggins.

Den tidligere Sky-kapteinen (Team Ineos nå) er ekspertkommentator for Eurosport under Tour de France. Kanalen sender rittet på vanlig lineær TV, samt på DPlay.

Også Alberto Contador jobber for Eurosport og er på plass i Frankrike:

– Jeg mener det er tre favoritter i år: Egan Bernal, Roglic og Tom Dumoulin (Jumbo Visma) er for meg de som ligger best an til å vinne Tour de France, selv om vi vet godt at alt kan skje i et ritt som dette, sier spanjolen.

– Hvem tror du får et gjennombrudd i år?

– Jeg tror det er mange ryttere som kan gjøre det bra. Quintana har hatt en bra sesong, og Pogacar (UAE) kan gjøre det bra i denne Touren. Enric Mas kan også være en av dem som gjør det bra, og så må vi ikke glemme Miguel Angel Lopez selvsagt. Julian Alaphilippe er et annet stort navn som alltid må være på radaren, sier Contador.

PS! Tour de France starter klokken 14, lørdag. Både TV 2 og Eurosport sender det utsatte sykkelrittet.

Publisert: 28.08.20 kl. 22:17

