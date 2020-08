MÅ PRIORITERE ANNEN JOBB: Dag Otto Lauritzen har opplevd Tour de France på nært hold 27. ganger, men ikke i år. Her er han i Frankrike i 2016. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Tour de France glipper for TV 2-Dag Otto: – Trist

Dag Otto Lauritzen (63) skulle få med seg Tour de France for 28. gang. Nå er han i stedet i gang med innspillingen av en ny sesong av «Kompani Lauritzen».

For da Tour de France ble utsatt til slutten av august, endte det med full krasj i kalenderen til den populære TV 2-profilen. I går ankom han Åndalsnes der han skal tilbringe fire uker som oberst i sesong to av realityserien Kompani Lauritzen.

– Det er spesielt og egentlig litt trist. Jeg skulle gjerne vært i Frankrike, men jeg føler at Kompani Lauritzen ble en viss suksess, og da kunne vi ikke endre planene som var lagt, sier Lauritzen til VG.

Han har deltatt i Tour de France åtte ganger som proffsyklist. Siden har han dekket rittet i Frankrike 19 ganger som utegående reporter for flere ulike medier.

Nå er fokuset på jobben som venter de fire neste ukene. Men Lauritzen vil savne arbeidsmiljøet i Frankrike.

– Vi har mye å gjøre fra morgen til kveld her vi er nå, men jeg må forsøke å finne noen kanaler for å få informasjon. Kanskje se reprise av den siste halvtimen hver dag, og prate med folka i Frankrike, sier Lauritzen.

– Coronaviruset sprer seg raskt i Frankrike nå. Hadde du dratt om det hadde passet?

– Jeg er ikke av typen som er redd og hysterisk, så om jeg ikke hadde vært her, så hadde jeg ønsket å reise. Men jeg kunne ikke reist rundt og tatt pulsen på folkelivet, så det hadde ikke blitt det samme.

TV 2 sender et svært redusert lag til årets Tour de France: Christian Paasche og Johan Kaggestad kommenterer fra Oslo. I Frankrike er kun to journalister, to fotografer, samt Thor Hushovd.

POPULÆRT PROGRAM: Lauritzen leder Kompani Lauritzen sammen med Kristian Ødegård. Foto: Matti Bernitz Pedersen / TV 2

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen mener det ikke går an å erstatte Dag Otto Lauritzen:

– Men om Dag Otto skal gå glipp av Tour de France én gang, så er dette et greit år. Han er en notorisk klemmer som elsker folk. Da er det greit å holde ham hjemme når pandemien herjer, sier Jansen Hagen.

Dag Otto Lauritzen trodde ikke Tour de France skulle gå av stabelen. Fredag ble det registrert over 7000 nye smittede i Frankrike. Det er det høyeste tallet siden slutten av mars.

– Er det riktig å gjennomføre dette rittet?

– Det er et spørsmål mange stiller seg. Man flyttet jo OL og EM i fotball. Jeg er ikke sikker på om man klarer å fullføre dette rittet, selv om jeg håper det, samt at det ikke bidrar til å spre smitte. Men det kommer folk fra 30 nasjoner og helt sikkert en del publikum også, sier Dag Otto Lauritzen.

Finalen av Kompani Lauritzen ble sett av nesten én million nordmenn. Hvilke deltakere som skal være med i sesong to er ikke offentliggjort ennå.

Publisert: 29.08.20 kl. 14:17

