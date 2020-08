Gråtkvalt Groenewegen snakker ut etter skrekkvelten: – Jeg beklager

Den nederlandske spurtkanonen Dylan Groenewegen (27) fikk hard medfart etter at landsmannen Fabio Jakobsen (23) ble stygt skadet i Polen rundt. Hendelsen har gått hardt inn på Team Jumbo-Visma-rytteren.

– Jeg har bare tenkt på Fabio og hans familie. Og at han blir bra, sier Groenewegen til den nederlandske TV-kanalen NOS.

– Hvordan sov du natten etter?

– Nei, ingenting.

En tydelig preget Dylan Groenewegen slet med å snakke om situasjonen som førte til at Jakobsen endte i kunstig koma. Nå er 23-åringen på bedringens vei.

Natt til torsdag ble han operert og erklært utenfor livsfare. Fredag kom det meldinger fra arrangøren om at han er ute av koma.

– Jeg håper at han kommer seg raskt igjen. Jeg håper at jeg i fremtiden kan ha fine dueller med ham, sier Groenewegen.

– Har du hatt kontakt med omgangskretsen hans?

– Nei, ikke ennå. Jeg tror det har gått for kort tid på nåværende tidspunkt. Jeg kommer til å gjøre det snart, men jeg tror timingen ikke er riktig nå.

Groenewegen sier at han gjorde en feil da han ikke fulgte linjen sin i spurten, som førte til at Jakobsen havnet ut av balanse og kolliderte stygt på den første etappen av Polen rundt.

– Det gikk så fort da. Gjerdene fløy over veien, som fører til at jeg faller. Da ligger jeg på bakken og ser den store ødeleggelsen. Så får du høre forskjellige ting, det er ikke fint.

– Jeg så med en gang at det ikke så bra ut. Da kan jeg bare håpe at det nå er det beste. Og ja, jeg beklager for feilen min.

Patrick Lefevre er direktør i Deceuninck Quick-Step, laget til Fabio Jakobsen. Han gikk svært hardt ut mot Groenewegen og mente han burde å bli sendt i fengsel. Hendelsen ble senere politianmeldt.

– Jeg tror alle er emosjonelle, det er jeg også. Det er deres valg, jeg kan ikke si så mye om det, sier Groenewegen.

– Men forstår du det som rytter, at en teamsjef tar parti med sin rytter?

– Jeg har garantert ikke gjort dette bevisst. Og at dette må skje på denne måten, og at det må være så heftig, det unner jeg ikke Fabio. Det unner jeg ingen.

Groenewegen har varslet at han nå tar en pause fra sosiale medier − og kanskje også fra sykkelsporten.

– Det får vi se de neste månedene. Jeg har ikke engang lyst til å tenke på å sykle nå. Jeg kommer foreløpig ikke til å røre en sykkel engang.

Ifølge Telegraaf har Jumbo-Visma gitt Groenewegen startforbud inntil videre. Spurtkanonen mistet også seieren og ble kastet ut av Polen rundt, mens Fabio Jakobsen ble satt som vinner av etappen.

07.08.20

