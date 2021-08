BYTTER TRØYE: Både Sven Erik Bystrøm og Alexander Kristoff forlater UAE-Team Emirates etter årets sesong. Foto: Geir Olsen / NTB

Lovnadene som fikk han til å forlate Pogačar og UAE

Onsdag kom nyheten om at Sven Erik Bystrøm (29) og Alexander Kristoff (34) er klare for det belgiske sykkellaget Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Av Andreas Hellenes og Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

Sykkelduoen skifter beite etter årets sesong.

– Jeg har visst det en stund allerede, men jeg er i hvert fall veldig gira på å se hva de kommende årene har å by på, sier Bystrøm til VG og utdyper:

– Det blir spennende å være en del av det som på papiret er et mindre lag enn mitt nåværende UAE, noe som vil gi meg desto større mulighet til å gå for egne resultater i tiden som kommer.

Også Kristoff skal glede seg til å ta fatt på nye utfordringer:

– Denne vinteren kommer til å føles som første dag på skolen: Møte mine nye lagkamerater, møte lagets støtteapparat og teste nytt utstyr. Det blir veldig spennende og det fornyer motivasjonen min, sier 34-åringen ifølge lagets hjemmeside.

Frie tøyler

Bystrøm bekrefter overfor VG at det har vært interesse fra flere hold. Blant annet norske Uno-X, britiske Ineos Grenadiers og australske BikeExchange.

– Hvorfor falt valget på Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux?

– Det var viktig for meg å få prøve noe nytt, og ikke minst få sjansen til å kjøre for egne resultater. Jeg har fått lovnader om friere tøyler enn det jeg har hatt i UAE, forteller Bystrøm.

I UAE Team Emirates har Bystrøm først og fremst utviklet seg til en nøkkelrytter på laget i vårklassikerne, og han fikk også sin debut i Tour de France for laget tilbake i 2019. Bystrøm skulle opprinnelig også kjøre Tour de France i 2020 - et ritt lagkameraten Tadej Pogačar vant - men ble vraket i siste øyeblikk, en vraking han svarte på med å vinne NM-gull et par dager senere.

SIDE OM SIDE: Kristoff (t.v) og Bystrøm (t.h) under Tour de France i 2019. Foto: Anders K. Christiansen, VG

En av grunnene til at Bystrøm ønsker å kjøre for egne resultater, er tingene 29-åringen ønsker å oppnå i løpet av karrieren.

– Jeg ønsker først og fremst å kjøre Tour de France, vinne en etappe i en av de store tourene (Giro d’Italia, Tour de France og Vuelta a España) og se hvor langt jeg kan komme i klassikerne, forteller haugesunderen, som måtte stå over sommerens OL etter å ha pådratt seg brudd i ryggen under NM i Kristiansand i juni.

To dråper vann

Kristoff og Bystrøm har vært treningskamerater i en årrekke og har syklet på lag sammen siden høsten 2014 - samme høst som Bystrøm vant VM-gull i U23-klassen - da Bystrøm først signerte en lærekontrakt med profflaget Katjusja.

Kristoff var på den tiden blant de største stjernene i det russiske laget og begge to ble værende i laget ut 2017-sesongen. Deretter meldte de begge overgang til UAE-Team Emirates, som de har syklet for siden.

– Vi har et veldig bra forhold ettersom vi naturligvis har rukket å bli godt kjent på disse årene, sier Bystrøm til VG.

At også Kristoff velger å sykle for det belgiske sykkellaget skal dog ikke ha påvirket Bystrøms beslutning:

– Avgjørelsen min ble tatt uavhengig av det. Valget falt på Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux fordi jeg ønsker å gå for egne muligheter, sier 29-åringen.