FEMTEPLASS: Anita Yvonne Stenberg kjørte inn til femteplass i Tokyo. Foto: KACPER PEMPEL / X02307

Anita (28) nær medalje: − Mitt beste løp noensinne

Anita Yvonne Stenberg (28) lå på medaljeplass før den fjerde og siste øvelsen i omnium, men falt ned fra tredje- til femteplass.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det var mitt beste løp noensinne. Selv om bronsen glapp, så er jeg utrolig fornøyd. Jeg hadde ikke drømt starte poengrittet (den siste av fire øvelser) som nummer tre. De første tre rittene gikk som en drøm. Det var noen som var bedre enn meg i poengrittet. De var bedre i dag og de fortjente å gå forbi, men jeg gjorde det jeg kunne og jeg hadde det kjempegøy, sier Stenberg til Discovery+.

– Jeg er kjempefornøyd. Dette er verdens største begivenhet og alle er i toppform. Jeg har klart å heve meg til det nivået og egentlig mer enn hva jeg hadde drømt om, sier Stenberg.

Stenberg var Norges første deltager i banesykling i OL siden May Britt Våland i 1996. Knut Knudsen (gull på 4000 meter forfølgelsesritt i 1972) er den eneste norske syklisten som har tatt medalje i banesykling i OL.

– Jeg har jo et mål om topp 10, men når jeg først er der, vil jeg gjøre alt for å kjempe om medalje. Alt kan skje og jeg drar dit med et åpent sinn. Jeg vil sykle hvert løp som om det er det siste, sa Stenberg til VG i forkant av mesterskapet.

På OLs siste dag fikk Stenberg debuten sin i OL, og allerede fra start var hun godt med i medaljekampen. Stenberg ble nummer fire både i scratch og i tempo og lå med det på fjerdeplass etter to av fire øvelser.

Eliminasjonsrittet har vært en svakhet for Stenberg tidligere, men også der imponerte hun. Flere ganger snek hun seg akkurat videre, før hun til slutt endte på en åttendeplass. Det førte Stenberg opp til tredjeplass før den siste øvelsen, poengritt.

Stenberg tok ett poeng ved den første spurten og to poeng ved den siste spurten, men det var ikke nok til å holde på tredjeplassen for 28-åringen og Stenberg falt ned til femteplass. Hun endte til slutt 11 poeng bak Kirsten Wild på tredjeplass. Amerikanske Jennifer Valente tok gullet foran japanske Yumi Kajihara.

MED I TOPPEN: Anita Yvonne Stenberg fra Drammen var med i medaljekampen hele veien inn. Foto: Heiko Junge

Slik kjøres omnium Scratch – Den «enkleste» øvelsen. Rytterne kjører 30 runder (7,5 kilometer) og rytteren som er først i mål vinner øvelsen. 40 poeng til vinneren og så 38–36–34 og nedover. Tempo – 30 runder. De fire første rundene er «oppvarming», før det er en spurt på hver runde som gir ett poeng. Hvis noen klarer å kjøre inn feltet med én runde, vil de få 20 poeng. Poengene summeres opp til slutt og den som får flest poeng vinner øvelsen og får 40 poeng i sammendraget og så 38–36–34 og nedover. Eliminasjonsritt – Feltet starter samlet og så er det spurt på annenhver runde. Den som ligger sist ved hver spurt ryker ut til det bare er én igjen. Den rytteren vinner øvelsen og får 40 poeng i sammendraget, og så 38–36–34 og nedover. Poengritt – 80 runder (20 kilometer). Det er spurt på hver tiende runde. På de syv første spurtene er det 5–3–2–1 poeng til de fire første, mens det på den siste spurten, som markerer målgang, er 10–6–4–2 poeng til de fire første over streken. Også her kan man få 20 poeng for å hente inn en runde på de andre rytterne. I motsetning til de andre øvelsene, er det poengene fra selve poengrittet som blir tellende og ikke fra en skala på 40–38–36–34 og nedover. Poengene fra poengrittet legges til på totalen. Vis mer

Stenberg har tidligere både vunnet et verdenscupritt i scratch og tok VM-bronse i poengrittet i 2020. I omnium har hun blitt nummer ni i VM i både 2020 og 2018.

28-åringen har måttet flytte utenlands for å satse på bane, ettersom den første innendørsvelodromen i Norge, Sola Arena, først åpnes senere i år. Stenberg flyttet tidlig til Danmark for å kunne hevde seg, mens hun i år har bodd på Mallorca for best mulig treningsforhold.