Froome i astmatrøbbel: Leverte positiv dopingprøve

Camilla Vesteng

Anders K. Christiansen

Publisert: 13.12.17 08:01 Oppdatert: 13.12.17 09:38

Norsk Sky-leder til VG: – Tøft for både ham og oss

En av dopingprøvene Chris Froome (32) leverte under Spania rundt i september, viste for høy konsentrasjon av virkestoffet salbutamol, som er vanlig i astmamedisin.

Det bekrefter Det internasjonale sykkelforbundet og Froome selv onsdag morgen.

Froome – som vant det aktuelle treukersrittet – testet positivt på det samme stoffet som Martin Johnsrud Sundby i sin tok altfor mye av. Det ga den norske langrennsstjernen to måneders utestengelse etter at saken hans gikk helt til CAS.

Salbutamol er virkestoffet som er vanlig i astmamedisin. Froomes prøve skal ha vist en konsentrasjon på 2000 nanogram per milliliter (ng/ml), mens reglene kun tillater 1000 ng/ml. Salbutamol er altså lovlig opp til en viss grenseverdi.

– Det er godt kjent at jeg har astma, og jeg vet utmerket godt hvordan reglene er. Jeg bruker en inhalator for å kontrollere sykdommen (alltid innenfor de lovlige grensene) og jeg vet godt at jeg blir testet hver eneste dag jeg bærer ledertrøya i et ritt, sier Froome i en pressemelding sendt ut av Team Sky onsdag morgen.

Den positive prøven ble avlagt 7. september, i den tredje og siste uken av årets Spania rundt. Team Sky skriver at ingen av Froomes 20 andre urinprøver viser spor av for mye salbutamol.

Sportsdirektør i Sky, Gabriel Rasch, er på Mallorca sammen med Froome. Team Sky er på treningssamling med 32 ryttere. Rasch ble informert om testen til Froome tirsdag kveld.

– Det er tøft for både ham og oss. Han ble testet over 20 ganger i løpet av Spania Rundt. Når alle fakta er lagt på bordet, så får svar. Vi har ikke noe å skjule, sier Rasch til VG.

– Dette går veldig inn på ham. Han er veldig ærlig. Jeg er blitt venn med ham. Jeg er helt sikker på at han ikke har gjort noe galt. Jeg var tilstede under Spania Rundt, sier Rasch.

Team Sky hevder at 32-åringen økte doseringen av astmamedisin under rittet, men at han aldri oversteg lovlig dose på 1,600 mikrogram (mcg) over en periode på 24 timer, og ikke mer enn 800 mcg over en 12-timersperoide.

– Astmaen min ble verre under Spania rundt, så jeg gjorde som legen anbefalte og økte dosen med salbutamol. Som alltid var jeg forsiktig med ikke å bruke mer enn tillatt dose, fortsetter Froome.

Han risikerer nå både utestengelse fra sykkelsporten og å miste Spania rundt-tittelen han kapret i høst.

UCI bekrefter nå at de har åpnet sak mot verdens største sykkelstjerne, som har vunnet Tour de France fire ganger i løpet av karrieren.

– Jeg tar lederrollen min i sykkelsporten veldig alvorlig. UCI gjør helt rett i å undersøke testresultatet, sammen med laget, sier Froome.

Salbutamol er et såkalt «særskilt stoff», som innebærer at Froome ikke blir midlertidig utestengt mens UCI behandler saken hans.

Bruken av astmamedisin er kontroversielt i idrettsverden: Mens det norske langrennsmiljøet alltid har hevdet at astmamedisin ikke har noen effekt på friske utøvere, indikerer ny forskning at salbutamol i høye doser kan ha en såkalt systemisk effekt:

– I de fleste studiene som ikke har vist noen effekt, er det gitt ett til fire «puff» med inhalering av astmamedisin. Det er snakk om lave doser - og ikke med et forstøverapparat. Men når man kommer opp i høyere doser, også tatt med vanlig inhalasjon, så er det mange eksempler på at det har en effekt: Det gjelder muskelstyrke, sprint, kort og intens utholdenhet, sa den danske forskeren Morten Hostrup til VG i fjor.

På lengre utholdenhetsøkter har man ikke sett noen markant effekt. Astmamedisinen kan altså være gull verdt i en sprint, skal vi tro forskeren i Danmark. På en femmil i langrenn er verdien mindre.

