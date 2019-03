I TRØBBEL: Alessandro Petacchi testet positivt. Nå får han ikke konkurrere. Foto: AP

WADA anker Petacchi-frifinnelse

Verdens antidopingbyrå (WADA) støtter den italienske olympiske komiteen som har bestemt seg for å anke frifinnelsen av syklisten Alessandro Petacchi.

9 october 2007







CONI, den italienske olympiske komiteen, har bestemt seg for å ta saken videre til Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne etter at det italienske sykkelforbundet frifant syklisten for alle anklager om doping.

Petacchi avga en positiv prøve på det forbudte stoffet salbutamol under Giro d'Italia. Saken gjorde at han ikke fikk stille i Tour de France.

CONI la også ned påstand om at syklisten skulle utestenges i ett år, men det italienske sykkelforbundet frifant ham, for sykkelforbundet mente han bare hadde brukt stoffet i inhalatoren han bruker på grunn av astma.

Saken ligger nå hos CAS som skriver at en avgjørelse vil foreligge i løpet av fire måneder.

Publisert: 09.10.07 kl. 17:45