DE TRE STORE: Geraint Thomas, Gareth Bale og Sam Warburton. Foto: GARETH ENTICOTT / HUW EVANS

Nå er ikke Geraint Thomas «han som driver med sykkel»: – Helt galskap

Publisert: 28.07.18 20:36

SYKKEL 2018-07-28T18:36:09Z

ESPELETTE (VG) Geraint Thomas (32) var skolekamerat med Gareth Bale (29) og rugbyhelten Sam Warburton (29) i Wales. Etter å ha vunnet Tour de France er han ikke lenger den ukjente av de tre i hjemlandet.

Det sier barndomstreneren til den ferske Tour de France-vinneren til VG.

Alan Davis tok imot en ni år gammel utgave av Geraint Thomas i klubblokalene til Maindy Flyers på midten av 90-tallet. Den ferske triumfatoren var god venn av sønnen hans.

Gjennom faste treningsturer hver uke, ble de to sammensveiset.

– Jeg er henrykt akkurat nå. Dette er stort for oss. I Wales har mange snakket om tre gutter som gikk på samme skole: Gareth Bale , Sam Warburton og «han som driver med sykkel». Ingen har husket navnet hans. Men nå vet alle hvem Geraint Thomas er, sier Davis.

Thomas gråt etter at seieren var et faktum lørdag ettermiddag. At kona Sara Elen var i målområdet, visste han ingenting om før hun kastet seg om halsen hans.

I møte med skrivende journalister i pressesenteret i Espelette i 19-tiden, ble 32-åringen konfrontert med det faktum at skolen hans i Cardiff, Whitchurch High School, har fostret navn som Bale, Warburton - og nå Thomas.

– Det er sykt. Helt galskap. Men det er flott at vi setter skolen på kartet. Vi er en liten nasjon, så det er hyggelig med suksess, smilte Thomas.

Gang på gang gjentok Team Sky-rytteren at det som har skjedd, ikke har gått opp for ham ennå. Det føltes som om en vegg falt ned og følelsene bare flommet, illustrerte han på et tidspunkt.

I Wales er det gamle sykkelmiljøet i Maindy Flyers bortimot like stolte. Da Thomas dukket opp for 23 år siden, var det 12 unge gutter i klubben. I dag har det vokst til 154. Alle er under 16 år.

Geraint Thomas får mye av æren.

– Allerede da Geraint var 11-12 år, var han gutten du var nødt til å slå dersom du skulle vinne noe i Wales. Da han var 13 år, reiste vi til Manchester for å sykle det nasjonale mesterskapet på bane. Da tok han bronse i U16-klasssen, mot folk som var tre år eldre enn seg. Da skjønte vi at denne gutten var spesiell, sier Davis til VG.

Utviklingen stoppet ikke der. Som 16-åring syklet Thomas sitt første landeveisritt. Han møtte 18-åringer og hadde aldri syklet slike distanser før. Likevel parkerte han samtlige og vant sitt på første forsøk.

Tour de France var aldri noe tema den gangen. Etter debuten i rittet i 2007, var han klar på at han aldri ville vinne rittet.

– Debuten i Tour de France var bare et fryktelig slit. Det er de tøffeste tre ukene i livet mitt som syklist, sa Thomas i Frankrike søndag kveld.

Konfrontert med at det trolig var betydelig mer doping i sykkelsporten det året, nikker Alan Davis anerkjennende.

– Men jeg sverger livet mitt på at Geraint aldri vil krysse den grensen. Han er en dønn ærlig fyr. Med mindre alkohol blir brudd på dopingbestemmelsene, da. Han er flink til å feste, sier han til VG.

Thomas fikk ifølge Davis bare A-er på skolen som 16-åring. Davis har selv fått fortjenestemedalje (MBE) for sin innsats for sykling i Wales.

Geraint Thomas fikk spørsmål om hvordan han skal feire den ferske triumfen lørdag kveld da han møtte media lørdag kveld:

– Det blir vel en øl eller to. Vi skal spise hamburgere. Men jeg tror jeg sparer den store feiringen til søndag kveld i Paris, sier han.

Selv om det gjenstår én etappe av Tour de France, er det tradisjonelt en øvelse for spurterne. Ingen kommer til å angripe Geraint Thomas på søndagens etappe inn til Paris.