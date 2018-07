BÅRET VEKK: Flere demonstranter ble stoppet av politiet. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Tour de France-etappen avbrutt etter bondeprotest

Publisert: 24.07.18 12:24 Oppdatert: 24.07.18 13:44

SYKKEL 2018-07-24T10:24:48Z

Den 16. etappen av sykkelrittet ble avbrutt i et kvarter etter at flere ryttere fikk politiets pepperspray på seg.

Det oppstod fullt kaos da politiet gikk i klinsj med flere protesterende bønder etter 29 kilometer av tirsdagens Tour de France-etappe.

TV-bildene viste feltet som syklet forbi flere traktorer som var stilt opp langs veien, med blokker av høy liggende i veikanten - blokker som var brukt til å hindre løypa, men var blitt ryddet vekk i tide før feltet passerte.

Men dramatikken stoppet ikke der.

En Gendarmes-betjent sprayet det som virket å være pepperspray mot bøndene, men vinden tok sprayen og sørget i stedet for at mange av rytterne ble truffet. De passerte nemlig like bak politimannen da han sprayet.

Kaos

Tre minutter etter at feltet passerte demonstrantene, stoppet hele feltet opp for å motta legehjelp og skylle øynene.

– Det er det komplette og totale kaos. Jeg kan nesten ikke forstå at de kan fortsette her, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

ITV har snakket med Mitchelton-Scotts sportsdirektør Matt White om hendelsen, melder dansk TV 2.

– Vi ble informert om protesten om lag 30 sekunder før vi kom dit. Vi fikk beskjed om at rytterne skulle sykle forbi, men så var det noen meget aggressive bønder som gjorde et sent forsøk på å stoppe løpet, sier han.

Det ble lenge diskutert om etappen i det hele tatt kunne fortsette, men et drøyt kvarter etter hendelsen var feltet i gang igjen og i VGs live-dekning kan du følge resten av etappen . Feltet kjørte i såkalt nøytralisert modus i fire kilometer, før arrangørene slapp rytterne fri.

– Det er ikke første gang bønder eller industriarbeidere har utnyttet Tour de France i protestøyemed for å skape oppmerksomhet om sin sak, påpeker Paasche.

Edvald Boasson Hagen forsøkte å bli med i dagens brudd på etappen da feltet stoppet opp.

Hissig gemytt

TV 2-reporter Dag Otto Lauritzen passerte bøndene og politiet ikke lenge før rytterne kom dit. Han forteller på TV 2s sending at bilen deres ble stoppet.

– Det var veldig mye politi og litt hissig gemytt med bøndene, forteller han.

Ifølge Lauritzen var det rundt 50 politifolk, noen tungt bevæpnet, på stedet. I tillegg var det flere demonstranter, en rekke traktorer og rundt 50 sauer som gikk løst.

– Vi så at én av dem hadde en beholder, som sannsynligvis var det de sprayet med, forteller han.

Dette er ikke første gang årets Tour de France har slitt med tilskuertrøbbel. Mandag gikk Team Skys Dave Brailsford hardt ut mot tilskuere som spyttet mot rytterne .

PS ! Tåregass og pepperspray har svært liknende symptomer, men førstnevnte er som regel «levert» ved hjelp av granater.