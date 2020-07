VANT I 2014: Alexander Kristoff vant Milano-Sanremo i 2014. Foto: LUCA ZENNARO / ANSA

Kristoff-trener om løypeendringer: – Det skaper en spenning

Lege og trener Stein Ørn tror det blir vanskeligere for Alexander Kristoff (33) å ta sin andre seier i Milano-Sanremo.

Nå nettopp

– Det er ikke Milano-Sanremo i sin klassiske form. Inngangen til Cipressa og Poggio er noe av det som skaper dramatikken. Nå blir det friskere bein, sier Ørn til VG om rittet som arrangeres 8. august.

Han presiserer at han kun har sett løypeprofilen etter at det tirsdag ble klart at løypa må endres i det italienske storrittet.

Den italienske sportsavisen Gazzetta dello Sport skriver at årsaken er at flere av ordførerne langs kysten ikke ønsker å ha rittet forbi på grunn av veiproblemene det ville medføre og faren for økt coronasmitte.

Normalt sett kjører rytterne ut til kysten via Passo del Turchino og følger kysten de siste 150 kilometerne.

les også Bekreftet: Kristoff sykler Tour de France

Rittet vil nå gå mer inn i landet og sender rytterne over to lange og slake stigninger, før man kommer inn i den vanlige løypa med 36 kilometer igjen. Derfra skal man over Cipressa og Poggio som vanlig, men man tar ikke med seg de tre Capi-ene, tre småbakker langs kysten som normalt sett ville kommet like før.

– Hele partiet med de små kulene tar knekken på folk. Rittet blir faktisk enklere slik det er nå. Det blir mindre av en klassiker og mer som et vanlig ritt, mener Ørn.

– Det som slår meg er at selve stigningene ikke er noe problem for Alexander. Det er relativt få høydemetere over lang tid. Det jeg synes er mer ugunstig er at det er mye nedover inn mot kysten. Det gjør at det blir en lettere inngang til finalen, sier han.

Alexander Kristoff selv mener endringen er av liten betydning.

– Avslutningen er jo lik. Men kan jo kanskje bli kjørt hardt på 229-bakken, skriver han i en SMS, og sikter til stigningen opp mot høyeste punkt – Colle Di Nava – cirka syv mil før målgang.

NY PROFIL: Slik ser profilen i Milano-Sanremo ut i år. Foto: RCS Sport

Ørn påpeker at rittet nå kjøres i august mot mars som normalt, og at det varmere været også vil gjøre det enklere å sitte med. Selv om både løypeendringen og den nye datoen spiller mot Kristoff, er Ørn klar på at han gleder seg til rittet.

– Det spennende med alle nye løyper er at ingen vet hvordan det sykles. Det skaper en spenning.

Kristoff vant Milano-Sanremo i 2014 og ble da den første nordmannen som har vunnet ett av de fem monumentene i sykkelsporten. Kristoff har også fire plasseringer blant de seks beste i de fem siste utgavene av Milano-Sanremo, men treneren er ikke veldig optimistisk inn mot rittet.

– Alexander trenger ofte fem-ti ritt for å være der han skal være. Han har trent bra, men en ting er å trene, en annen ting er å kjøre ritt, sier Ørn.

les også Seiret i prestisjetungt skandaleritt: Kong Kristoff: - Er nok det største jeg har gjort noen gang

Kristoff skulle egentlig vært i Spania og syklet Vuelta a Burgos, som startet på tirsdag, men etter at Spania ble et «rødt land» på grunn av coronasituasjonen valgte han å stå over rittet. Istedenfor blir Milano-Torino 5. august hans eneste ritt i forkant.

– Det ligger en erkjennelse i at han nok ikke vil prestere på sitt beste de første rittene, sier Ørn, og er klar på at det er høstklassikerne på brosteinen som er de store målene i den korte sesongen.

– Jeg har trent som jeg gjør inn mot klassikerne, så jeg tror formen skal være rimelig okay. Jeg er ofte en litt «slow starter», så Sanremo kan kanskje bli vanskelig å vinne, sa Kristoff selv til VG i forrige uke.

Laget hans, UAE Team Emirates, vil etter alle solemerker også ha med Fernando Gaviria i det italienske rittet og colombianeren regnes normalt sett som den sterkeste spurteren av de to, selv om man fikk se i Gent-Wevelgem i fjor at Gaviria lot Kristoff få sjansen da han selv gikk tom mot slutten. Det endte som kjent med seier til nordmannen.

Publisert: 28.07.20 kl. 22:33

Fra andre aviser