Ungdomsbølgen i Touren fortsetter: Lennard (24) tok imponerende seier

Tidligere har både Marc Hirschi (22) og Tadej Pogacar (21) vunnet etapper i årets Tour de France. Tirsdag var det Lennard Kämna (24) som tok sin første etappeseier i Tour de France.

Kämna var svært nær ved å vinne den 13. etappen, men ble da akkurat slått av Daniel Martínez (EF Pro Cycling). På den 16. etappen var det imidlertid ingen som kunne følge Kämna i avslutningen.

Med 21, 5 kilometer igjen angrep han over toppen av Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte, og tyskeren kjørte fra alt og alle inn mot mål. Han hadde bare to-tre sekunder ned til Carapaz over toppen, men 20 kilometer senere var forspranget økt til godt over minuttet.

Dermed hadde Kämna full kontroll på den siste kilometeren og kunne juble for sin største seier så langt i karrieren.

SOLOSEIER: Lennard Kämna vant den 16. etappen. Foto: STUART FRANKLIN / AFP

23 ryttere kom seg med i dagens brudd og opp Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 kilometer à 6,5 prosent) var det Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) og Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) som var i teten med to kilometer til toppen.

Carapaz, som vant fjorårets Giro d’Italia, var ute etter en liten trøstepremie for Ineos etter at sammenlagthåpet Egan Bernal tapte mye tid på søndagens etappe. Etter flere angrep var det kun Kämna som fremdeles holdt hjulet til Carapaz med 300 meter igjen til toppen.

Da gikk Kämna til og fikk akkurat en stor nok luke til at Carapaz ikke hadde kontakt da de startet på utforkjøringen.

Kämna holdt unna på de 21,5 kilometerne og tok dermed sin første etappeseier i Tour de France. Det er også kun hans andre proffseier, etter at han tok den første seieren på den fjerde etappen i Critérium du Dauphiné for nøyaktig én måned siden.

Det var en intens kamp for å komme seg med i bruddet på den 16. etappen. Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling) var blant de mange som forsøkte, men som ikke kom seg med i den rette gruppen.

Bruddet ble etter hvert ganske stort og da alle gruppene samlet seg opp Côte de Revel halvveis på etappen, var det hele 23 ryttere som satt i tetgruppen.

Blant dem var Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) den ivrigste i jakten på klatrepoeng. Han var først over både Col de Porte og Côte de Revel, og hadde dermed like mange poeng som mannen i klatretrøyen, Benoit Cosnefroy, før bruddet startet på stigningen opp til Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 kilometer à 6,5 prosent).

Der var Rolland ikke i stand til å følge de beste. Like før toppen angrep Lennard Kämna og fikk akkurat ristet av seg Richard Carapaz. I utforkjøringen kjørte Kämna fra Carapaz, og han hadde dermed full kontroll på etappeseieren opp den korte bakken opp til mål i Villard-de-Lans.

Publisert: 15.09.20 kl. 17:35 Oppdatert: 15.09.20 kl. 17:52

