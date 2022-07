PÅ PODIET: Sven Erik Bystrøm.

Bystrøm hedret i Tour de France: Tenkte på sin avdøde far

NYBORG (VG) Bare måneder etter at pappa Leif Erik gikk bort, opplevde Sven Erik Bystrøm (30) en av sine største dager på sykkelsetet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lørdag ble Bystrøm kåret til dagens mest offensive rytter og ble hedret med en tur på podiet i Tour de France, etter å ha vært i brudd i 17 mil, tre av dem solo.

– Det var ganske emosjonelt å sykle her. Faren min var med meg til dette området da jeg var 14-15 år gammel, sa haugesunderen mens han trillet mot lagbussen til Intermarché-Wanty-Gobert-laget i 18-tiden lørdag kveld.

Faren var da til stede for å se på sønnen i det danske rittet Youth Tour.

– Jeg tenkte jo på ham underveis. Det var spesielt. Men det var en veldig fin ting, sier Bystrøm til VG.

30-åringen er klar på at faren har betydd mye for ham.

– Det var han som introduserte meg for sporten, og han støttet meg i alt som hadde med sykkel å gjøre. Jeg flyttet ut og til Stavanger allerede som 16-åring. Du må ha en ganske dedikert far som vil ditt aller beste i sporten om du skal få støtte til noe slikt. Og det er jeg veldig takknemlig for. Han var enig i at jeg skulle forsøke å søke lykken i sykkelsporten, og at jeg da måtte komme meg inn i et proffere miljø i Stavanger.

GIKK SOLO: Bystrøm angrep solo med seks mil igjen og holdt unna til det var drøyt tre mil igjen av etappen.

Overfor VG rangerer han opplevelsen som topp fem i løpet av en karriere som blant annet inneholder VM-gull i U23-klassen.

– Dette var kult for Sven Erik. Han har hatt veldig mye uflaks, og det har skjedd mye i livet hans. Så det er godt for ham å vise seg frem tidlig i rittet, sier Wanty-sjef Aike Visbeek til VG i danske Nyborg.

Det var etter etapperittet Tirreno-Adriatico i mars at Bystrøm fikk beskjeden som snudde livet opp-ned:

– Det kom helt ut av det blå. Han hadde riktignok slitt litt med sykdom tidligere, men var blitt bra igjen. Og så kom det altså et hjerteinfarkt uten at noen ventet det, sier Bystrøm, som har snakket om tapet av faren til Sykkelmagasinet tidligere.

Leif Erik Bystrøm døde av et hjerteinfarkt og ble bare 64 år gammel. Ifølge Sykkelmagasinet var han godt oppdatert på sykkel og en god støttespiller for sønnen.

Bystrøm reiste hjem til begravelse og sorg, bare for å oppleve at han selv ble syk - og at sykdommen ikke slapp taket.

– Sesongen begynte bra, men så kom dødsfallet. Jeg dro rett hjem og var sammen med familien, men da fikk jeg en influensagreie som holdt meg unna sykkel i tre lange uker. Derfor satt vi en strek over klassikersesongen. Jeg fikk etter hvert en måned med trening, men da dukket det opp en kneskade som satt meg av sykkelen i tre nye uker.

– Det har vært mye stang ut i år. Derfor var det en opptur å bli tatt ut til Tour de France i siste liten, og så dette som skjedde i dag.

Fire måneder senere fikk Bystrøm full klaff i dagens første forsøk på å gå i brudd. Etter hvert var det bare han og danske Magnus Cort Nielsen (EF) helt foran. Sistnevnte var overlegen da de to skulle gjøre opp om klatrepoengene som ville gi polkadottrøya i Tour-en.

– Beina var bra, men jeg visste at det ville bli vanskelig når Cort Nielsen satt der. Han spurter og klatrer bra, og er i tillegg en lokal dansk rytter. Men jeg fikk en liten bonus med mest-aggressive-rytter-prisen, sier Bystrøm til VG.

KJEMPET OM KLATRETRØYEN: Sven Erik Bystrøm og Magnus Cort målte krefter i de danske bakkespurtene. Der var det nettopp dansken som var best.

– Forsøker du deg på nytt i løpet av Tour-en?

– Jeg kommer til å prøve igjen. Det må nok kjøres opptrek for Alex (Kristoff) også, men det er 19 etapper igjen, og mulighet til å gjøre begge deler. I dette laget får jeg muligheter jeg ikke ville fått i UAE, sier Bystrøm - og sikter til laget han og Kristoff syklet for frem til årets sesong, sier han.

Lagsjef Aike Visbeek sier at den norske 30-åringen får ulike oppgaver utover i årets Tour:

– I morgen er det fullt fokus på spurten, og deretter på de klassiske etappene. Sven Erik sin rolle er nå opptrekkstoget for Alexander. De etappene der Sven Erik kan prøve selv ligger litt lenger ut i Tour de France, sier han.