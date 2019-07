SLAPP: Edvald Boasson Hagen var lenge med i bruddet på dagens etappe i Tour de France, men måtte slippe. Her fra en tidligere etappe i år. Foto: Anders K. Christiansen

Kaggestad og Hushovd med Boasson Hagen-kritikk: – Nivået han har nå holder ikke

Edvald Boasson Hagen (32) ble med i torsdagens brudd i Tour de France, men måtte slippe i den første tøffe bakken. Det likte TV 2s eksperter dårlig.

– Edvald må sette seg ned ved tegnebrettet, og analysere hva som er årsaken til det svake nivået. Han må finne ut hvordan han vil se seg selv om et par år, og hvilke egenskaper han vil rendyrke. For det nivået han har nå holder hverken i lette løyper eller harde løyper, sa Johan Kaggestad, sykkelekspert, på TV 2s sending.

Edvald Boasson Hagen var en av 40 mann som satt i brudd på torsdagens klatreetappe.

– Det er et tankekors. Vi har fulgt Edvalds karriere lenge nå, og han er vesentlig dårligere i kupert terreng nå enn da han var på sitt beste, sa Kaggestad.

– Det er veldig synd å se Edvald på den måten. Hadde han på en måte klart å spesialisere seg på en ting hvor han var veldig bra, så hadde det vært en ting. Men nå er han… Det er liksom ikke noe som egentlig fungerer helt for han. Ikke for å snakke han for mye ned nå, det er bare i realiteten sånn det har vært i alt for lang tid, sier Thor Hushovd, som vant ti etapper i Tour de France.

Hushovd og Kaggestad ber Boasson Hagen sette seg ned med støtteapparatet for å finne ut hva han skal prioritere. Boasson Hagen står med tre etappeseirer i Tour de France og et VM-sølv.

– Nå er det bare å prøve og forske, for det her er ikke sånn en kjenner Edvald. Og det er det som må være litt sånn frustrerende for mange andre å se. Selvfølgelig er det jo verst for Edvald selv, men det er jo så langt ifra han at en må jo få lov til å snakke om det, sier Hushovd.

Også Alexander Kristoff var med i det store bruddet. Men heller ikke han holdt lenge.

