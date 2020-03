Tulleregler svekker sykkeldemokratiet

Syv regioner med seks stemmeberettigede representanter hver gir i sum hele 42 stemmer på Sykkeltinget, lagt til ledd som springer ut fra NCF. Sittende styre har også stemmerett. Dette er i sum er ingen ubetydelig maktfaktor for etablissementet, og utgjør et klart demokratisk legitimitetsproblem. I tillegg har styret stor premiss-settende makt ved at deres vurdering publiseres i forkant opp mot hvert enkelt forslag.

Antallet stemmer hos regionene ble for øvrig i 2018 utvidet fra to til nevnte seks etter forslag fra forrige styre. «På grunn av sammenslåing av fylker over det ganske land, ønsker NCFs styre at vi kan opprettholde en god representasjon fra NCFs syv regioner», lød begrunnelsen den gangen. Men hvor ble det av å begrunne hvorvidt det er demokratisk at en så stor andel stemmemakt skal legges hit?