Uno-X-rytteren ble historisk

Tour de France er endelig i gang, og det med et norsk lag for aller første gang. Jonas Gregaard (26) sørget for en pangåpning for Uno-X da han sikret rittets første poeng.

– Perfekt start for Uno-X i Tour de France-debuten, sier Discovery-kommentator Theis Magelssen.

Jonas Gregaard gikk i brudd tidlig, og i den bratte stigningen på vei opp mot rittets aller første klatrepoeng hugget dansken til.

Gregaard stakk av omtrent 700 meter før toppen og sikret det norske lagets første poeng noen gang i Tour de France.

– Det kan ikke begynne bedre for Uno-X. Det er første gang de er med. De kommer med i det avgjørende bruddet og har et lite grep om polkadott-trøyen. Pangstart! sier Thor Hushovd.

