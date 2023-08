Den utestengte sykkellegen Richard Freeman.

Britisk sykkellege utestenges i fire år

Richard Freeman, tidligere lege i det britiske sykkelforbundet og for Team Sky, straffes for brudd på dopingreglementet.

Freeman var en sentral person i britisk sykkelsport i perioden 2010 til 2017. Nå er han dopingutestengt i fire år for å ha bestilt et forbudt stoff til det nasjonale sykkelsenteret i Manchester i mai 2011, og for å ha løyet for britiske antidoping-etterforskere.

Det melder det britiske antidopingbyrået UKAD.

Legen jobbet tett med blant andre Bradley Wiggins, som vant Tour de France i 2012.

I en uttalelse fra det britiske antidopingbyrået UKAD heter et at Freeman har brutt antidopingreglene på tre punkter. Blant bruddene var en bestilling av 30 poser med Testogel, som inneholder det forbudte stoffet testosteron.

Han skal også ha løyet til UKAD om bestillingen.

Richard Freeman ble i 2017 avhørt om episoden, og han forklarte da at stoffet var til en person i støtteapparatet – og ikke til en aktiv syklist.

Han viste til at pasienten ikke ønsket å oppheve taushetsplikten, og at han derfor ikke kunne navngi hvem stoffet var til.

Freeman forklarte også at stoffet var returnert til produsenten for destruksjon. Bevis innhentet av UKAD indikerte at det ikke var blitt returnert, ifølge det britiske antidopingbyrået.

Det er det uavhengige nasjonale antidopingpanelet som nå har konkludert med at Freeman har brutt dopingreglementet ved å «være i besittelse av et forbudt stoff».

