Tårevåt Bennett tok «endelig» sin første Tour-seier: – Jeg er i sjokk

Sam Bennett (29) vant for første gang en etappeseier i Tour de France, knepent foran Caleb Ewan (26). Dermed tok han også over den grønne poengtrøyen fra Peter Sagan (30).

Oppdatert nå nettopp

– Jeg glemte å kaste sykkelen over målstreken. Jeg trodde han kanskje slo meg, og det har ikke gått opp for meg enda. Jeg trodde jeg ville være på gråten nå, men jeg er i sjokk, sier Bennett i et intevju vist på Eurosport.

– Du har vunnet. Jeg forteller deg at du har vunnet!

Da gikk det tydeligvis også opp for Bennett, som trengte flere sekunder før han ga et svar.

– Jeg vil bare takke alle som har vært involvert. Hele laget og Patrcik (Lefevere, lagsjefen) som har gitt meg denne sjansen. Jeg vil takke kona mi og alle rundt meg, sier Bennett, mens tårene rant nedover kinnet.

– Det tok meg en stund før det gikk opp for meg. «Oh man», utbryter Bennett.

29 år gamle Bennett har ikke fått muligheten til å kjøre Tour de France siden 2016, men fikk i år være med, som hovedspurteren til Deceuninck - Quick-Step. Han hadde flere gode muligheter den første uka, men manglet akkurat det siste for å ta seieren.

Tirsdag fikk han et nytt strålende opptrekk og denne gangen holdt han helt inn til linja.

Iren fikk sykkelen noen få centimetere foran Ewan (Lotto Soudal), med Sagan (Bora-Hansgrohe) på tredjeplass en sykkellengde bak.

Bennett tok dermed tilbake den grønne poengtrøyen fra Sagan og har nå 21 poeng ned til Sagan.

Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) satt lenge godt plassert, men mistet en del posisjoner like før den siste kilometeren og endte nede på 15. plass.

VANT: Sam Bennett kunne juble for seier på den tiende etappen. Foto: Kenzo Tribouillard / POOL AFP

Før etappestart kom det frem at rittdirektør Christian Prudhomme hadde testet positivt på Covid-19:

les også Hushovd om positiv corona-test: – Kan velte hele Touren

Med rett over 500 høydemeter fordelt på etappens 168,5 kilometere, var den tiende etappen den klart flateste i årets Tour de France. Etappen gikk langs Frankrikes vestkyst og var blant annet innom et par øyer. Den store sportslige spenningen - etter at resultatene fra hviledagens coronatester ble klare - var derfor om vinden kunne skape splittelser.

Ut fra start gikk først et brudd med Stefan Küng (Groupama-FDJ) og Michael Schär (CCC), men hovedfeltet lot aldri de to sveitserne få noe stort forsprang. Posisjonskampen inn mot et mulig sidevindsparti gjorde også at forspranget deres ble kraftig redusert, og med 100 kilometer igjen ble de kjørt inn.

I BAKKEN: Det ble en etappe preget av posisjonskamp og velt, noe Toms Skujins fikk erfare. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

På sidevindspartiet prøvde Deceuninck - Quick-Step å sette høy fart, men foruten om en velt, ble det ingen store splittelser. Da de så dreide nordover igjen og inn i motvinden, samlet feltet seg igjen.

Det kom ingen nye bruddforsøk og det var igjen en ny velt som skapte dramatikk med 65 kilometer igjen. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Guillaume Martin (Cofidis) og Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling) var blant rytterne som gikk ned, men farten i feltet forble kontrollert og de kom seg alle opp igjen.

Publisert: 08.09.20 kl. 17:22 Oppdatert: 08.09.20 kl. 17:57