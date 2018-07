Alexander Kristoff er klar for spurtkamp i Tour de France. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Alexander Kristoff: – Går nok litt under radaren

Publisert: 06.07.18 15:25

31-åringen nevnes ikke blant de heteste vinnerkandidatene i massespurtene foran Tour de France. Det tror han kan være en fordel.

Til karrierens sjette Tour de France-start kommer UAE-profilen med fire årsseirer. Den siste stammer fra sveitsiske GP de canton d’Argovie i starten av juni.

Nederlandske Dylan Groenewegen og colombianske Fernando Gaviria, duoen mange peker som to av Tour-feltets aller heteste spurtkanoner, har stått øverst på pallen henholdsvis ni og åtte ganger.

Kristoff innser at han går til oppgaven som nå venter med et lite «underdog»-stempel.

– Jeg føler at jeg går litt under radaren, for jeg har vel kanskje ikke kjørt så gnistrende at det gjør noe. I tillegg føler jeg ikke at jeg har så mye press på meg heller, jeg er jo ikke i kontraktsår eller noe sånt, sier han til NTB – men er rask med å tilføye:

– Jeg må sånn sett ikke prestere, men samtidig bør jeg jo det, for det begynner å bli lenge siden jeg vant her i Tour de France. Jeg har vært nærme flere ganger, men det hjelper ikke. Det er seierne som teller og som huskes.

Kristoffs to etappeseirer i Touren kom begge i 2014.

Skjerpet konkurranse

– Er det fint å gå litt under radaren?

– Ja, kanskje. På rene spurtetapper har det kanskje ikke så mye å si, men skulle det for eksempel sprekke opp på Roubaix-etappen og jeg sitter med foran, tenker kanskje ikke folk så mye på meg som om jeg hadde vunnet veldig mye, svarer Kristoff.

Etappen han henviser til er den niende i årets ritt. Den er ikke på noen måte ventet å ende i massespurt. 22 av de 156,5 kilometer fra Arras Citadelle til sagnomsuste Roubaix går på brostein. Brosteinspartiene er de samme som i Paris-Roubaix, vårklassikeren som går under tilnavnet «Helvetet i nord».

Det meste tyder på at mange av de rene spurterne kan bli hektet av underveis der. Det kan åpne muligheter for Kristoff. Muligheter har han samtidig også på de mange etappene i forkant som ventes å ende i massespurt.

Det norske håpet, som fylte 31 år torsdag, er samtidig enig med spurtrival Mark Cavendish som tidligere denne uken snakket seg varm om den stadig større bredden blant spurtlagene.

– Det er skjerpet konkurranse i spurtene, og nå ser du at nesten alle lag har med en spurter for å kunne kjempe om seieren også på de flate etappene. Før var det kanskje to lag som satset på spurtene, mens de andre satset på fjellene, sier Kristoff.

– Merker du at det blir tøffere og tøffere?

– Jeg synes det var tøft da jeg var ung også, men ser du tilbake til da (Mario) Cippolini, (Erik) Zabel og (Alessandro) Petacchi herjet, var det ikke så mange spurtere.

To hjelpere

Selv kommer han til Tour de France som del av et UAE-lag som langt fra bare har Kristoffs spurtsjanser som hovedprioritet. Det skal også kjøres for en framskutt plassering i sammendraget til irske Dan Martin.

Det betyr helt konkret at Kristoff i hovedsak får to mann til å hjelpe seg i spurtene: Erfarne Fernando Ferrari og unggutten Oliviero Troia. 31-åringen innser at han ikke kommer til start med feltets sterkeste opptrekkstog.

– Vi har ikke det sterkeste laget i spurtene. Vi har Ferrari som har mye erfaring, og Troia viste i Sveits (rundt) at han kan bidra. Vi får kanskje også prøve å bruke noen av de andre på laget til å beskytte dem inn mot mål, sier Kristoff.

– Men du ser for deg å måtte bruke toget til noen av de andre lagene?

– Jeg blir nok ikke dratt opp til 200 meter, så jeg må nok inn på hjulet til andre, medgir Kristoff.

Dagene som kommer vil vise om veteranens to etappeseirer i Tour de France blir til flere.