Svensk toppsyklist kreftrammet

SYKKEL 2006-11-17T10:50:00Z

Den svenske toppsyklisten Nicklas Axelsson (34) fikk diagnosen testikkelkreft etter en rutineundersøkelse forrige uke.

Den tidligere dopingutestengte syklisten hadde Giro d'Italia neste år som hovedmål, men de planene går nå trolig i vasken. Axelsson ble hasteoperert for en uke siden i Nice.

- Jeg var helt knekt. Man er redd for at kreften har spredt seg til flere steder på kroppen. At det har gått for langt og at flere operasjoner må til, sier Axelsson til Aftonbladet.

Neste uke får svensken svar på om kreftsykdommen er i spredning.

I 1996 ble sykkelstjernen Lance Armstrong rammet av testikkelkreft som hadde spredt seg til lungene og hjernen.

Amerikaneren gjennomgikk flere operasjoner og cellegiftkurer, men kom tilbake og vant Tour de France sju ganger på rad.