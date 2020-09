Roglic koblet grepet om den gule trøyen

Den slovenske herjingen i Tour de France fortsetter. På den 13. etappen rykket Primoz Roglic (30) og Tadej Pogacar (21) fra de andre sammenlagtfavorittene og de to slovenerne er nå nummer én og to i sammendraget.

Etappen ble avsluttet opp stupbratte Puy Mary, og der viste igjen de to slovenerne seg som de to beste klatrerne i rittet.

De kom sammen over mål og er nå også én og to i sammendraget, med Roglic (Jumbo-Visma) 44 sekunder foran Pogacar (UAE Team Emirates). Pogacar tok med det også over den hvite ungdomstrøyen.

Fjorårsvinner Egan Bernal (Ineos Grenadiers) tapte 38 sekunder og er nå nede på tredjeplass, 59 sekunder bak Roglic.

Etappeseieren gikk til Daniel Martínez (EF Pro Cycling), som gikk i brudd tidlig på etappen.

Det har i det hele tatt vært en strålende Tour de France for Slovenia. Roglic og Pogacar har begge vunnet hver sin etappe tidligere i rittet.

– Nivået på slovensk sykling er utrolig akkurat nå, spesielt for oss. Som om hver av de to millioner innbyggerne i landet vårt var topputøvere! Slovenia har alltid hatt en stolt historie i det internasjonale feltet, men har aldri fått den type resultater som jeg og Tadej leverer. Jeg er stolt over å skrive historie for slovensk sykling, sa Roglic tidligere i uka om den gode slovenske syklingen i årets Tour de France.

BEST AV FAVORITTENE: Primoz Roglic og Tadej Pogacar kjørte fra de andre sammenlagtfavorittene. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Etter en lang og hard dag i bruddet, kjempet Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) og Daniel Martínez (EF Pro Cycling) om etappeseieren inn i den siste stigningen, opp til Puy Mary (5,4 kilometer à 8,1 prosent).

Schachmann entret bakken med et forsprang på 20 sekunder, men ble hentet inn med halvannen kilometer igjen.

Dermed stod det mellom Kämna og Martínez. Kämna åpnet spurten med 150 meter igjen, men Martínez hadde nok krefter igjen og kom seg forbi på de siste 75 meterne. Det er colombianerens første etappeseier i Tour de France.

VANT: Daniel Martínez vant den 13. etappen. Foto: STUART FRANKLIN / X01348

Det ble en hard kamp for å komme seg med i bruddet på den 13. etappen i årets Tour de France, som bød på 191,5 kilometere i tøft terreng gjennom Sentralmassivet.

Etter rundt 60 kilometers kjøring ble et brudd på 17 ryttere til slutt samlet, med blant andre Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Daniel Martínez (EF Pro Cycling) og Max Schachmann (Bora-Hansgrohe).

Selv om både Ineos Grenadiers og UAE Team Emirates sendte ut hver sin hjelperytter i henholdsvis Pavel Sivakov og David de la Cruz, tok Jumbo-Visma etter hvert det rolig og lot bruddet gå.

Bak i feltet ble det dramatikk da en større velt gikk med rundt 90 kilometer igjen. Bauke Mollema (Trek-Segafredo), nummer 13 i sammendraget før etappen, måtte bryte, mens også Romain Bardet (AG2R La Mondiale) og Nairo Quintana (Arkea-Samsic) var i bakken.

