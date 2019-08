SAMLET FELT: Rytterne samlet på vei ut på fjerde og siste etappe av Arctic Race. Foto: Fredrik Hagen

Markus Hoelgaard sikret norsk etappeseier på siste dag av Arctic Race

Markus Hoelgaard støtet og kom seg fri over siste bakketopp, og klarte akkurat å holde unna for Amund Grøndahl Jansens sluttspurt.

– Utrolig stort, jeg har fått så vanvittig god hjelp av de andre denne uken. Den største seieren jeg har hatt, utbrøt etappevinneren til TV 2 etter målgang.

Den fjerde etappen av Arctic Race ble avsluttet med tre kuperte sløyfer rundt målbyen Narvik. På den siste runden prøvde Hoelgaard lykken i motbakkene og skaffet seg raskt et forsprang på resten av hovedfeltet.

– Jeg så at de andre var ganske kokt og følte meg sterk selv. Da jeg fikk luken skjønte jeg at det skulle bli vanskelig å hente meg, sa en andpusten Hoelgaard til TV 2 like etter målgang.

Grøndahl Jansen satt inn en voldsom sluttspurt og det så ut som at han skulle ta igjen Hoelgaard på oppløpet, men det viste seg at tetmannen hadde enda litt krefter på slutten.

– Det er sinnsykt skuffende når jeg er såpass nær. Det er surt, sa 2. plasserte Grøndahl Jansen – som trodde han skulle ta det – etter målgang.

ETAPPEVINNERE I ARCTIC RACE 2019 1. etappe: Mathieu van der Poel (Corendon - Circus) 2. etappe: Bryan Coquard (Vital Concept - B&B Hotels) 3. etappe: Odd Christian Eiking (Wanty - Gobert Cycling Team) 4. etappe: Markus Hoelgaard (Uno–X) Vis mer

Dramatikk

Kazakhstaneren Aleksej Lutsenko tok tredjeplassen, sekundet foran årets franske mester Warren Barguil. Det gjorde at han også – med ett sekunds margin – snappet sammenlagtseieren fra franskmannen etter å ha stukket av med flere bonussekunder.

Odd Christian Eiking – gårsdagens etappevinner – sikret seg 500 kilogram laks da han vant bakkespurten 16 kilometer før mål og dermed sikret seg klatretrøyen.

