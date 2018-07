Konas hyllest til Kristoff: – Endelig viser Alexander hva han faktisk kan

Publisert: 29.07.18 21:37

SYKKEL 2018-07-29T19:37:13Z

PARIS (VG) Alexander Kristoff (31) fikk beskjed om å tenke på barna sine før oppløpet på Champs-Elysees. Og i Norge jublet familien da den tredje etappeseieren i Tour de France endelig var i boks.

Kristoff var suveren på oppløpet i Paris. Etterpå var det som om ti kilo hadde forsvunnet fra skuldrene hans. 31-åringen virket både lettet og utrolig glad i sentrum av den franske hovedstaden i kveld.

Han brukte ord som «helt sykt» da han passerte VG i kaoset etter målgang.

Familiefeiring

Kona Maren hadde samlet familien på hyttetur i Norge i dag. Barna Liam (3) og Leo (6) var selvsagt med.

– Leo er veldig, veldig interessert i sykkel. Han kan navnet på alle rytterne og følger med. Han var utrolig glad i dag, for han hadde håpet at pappa skulle komme hjem med ene seier, sier Maren Kristoff til VG.

Hele familien var naturlig nok i fyr og flamme etter spurten. En flaske champagne ble åpnet da resultatet var klart.

– Det har vært litt stang-ut hele tiden, men endelig viser Alexander hva han faktisk kan. Helt fantastisk. Jeg synes dette er veldig fortjent, sier Maren.

Utenfor UAE-bussen klemte støtteapparatet på hverandre. Tidligere i rittet vant Dan Martin en etappe. Nå avsluttet Alexander Kristoff på samme vis. Tour-en har vært en stor suksess for laget, etter en mager vårsesong.

– Tenk på barna dine

Sportsdirektør Philippe Mauduit var en av dem som gliste bredt:

– Det finnes ikke noe vakrere enn å vinne foran Triumfbuen i EM-trøya. Jeg ba Alexander tenke på barna sine hjemme før etappen i dag. De kommer til å kikke på deg, sa jeg til ham. Om noen hadde sagt det til meg, hadde jeg fått gåsehud og tenkt på det hele etappen. Jeg måtte fortelle ham det for å gi ham noe ekstra, sier franskmannen til VG.

Kristoff humrer når han blir konfrontert med utspillet.

– Jeg vet ikke om det hjalp så mye, men jeg vet at de følger med der hjemme. Jeg hadde jo lyst til å gi dem noe å juble for. Eldstemann blir sur hver gang jeg taper. Så han har blitt sur ganske ofte, ler han.

Gleden er stor i nær samtlige lag etter at et langt treukersritt er over. Utenfor alle lagbussene får rytterne nyte en kald øl og kanskje litt pizza. Noen spiller høy musikk inne i lagbussene.

Alkoholforbud

Men hos UAE-laget til Kristoff nytes det ikke alkohol. Laget har, som navnet indikerer, røtter i Midt-Østen.

– Vi skal spise middag og får nok noe alkohol om vi vil det. Ikke alle er muslimer her, men vi holder det nok litt rolig inntil lagfesten er over. Så får vi se etter det, sier 31-åringen.

Han sikter til en middag med laget på restaurant i Paris i kveld.

Der blir det trolig flere klemmer og hyggelige ord fra UAE-ledelsen.

– Du virket ekstremt lettet og glad rett etter målgang?

– Ja, jeg har jo blitt avskrevet som spurter, så da var det deilig vinne VM for spurtere. Nå meldte jeg meg på i kampen igjen, sier han.

Han sikter til en kommentar i Stavanger Aftenblad tidligere i Tour de France, der det ble sådd tvil om hvor rask han egentlig er i det gjeveste selskap.

– Irriterte den kommentaren deg?

– Ja, de avskrev meg ganske så kraftig og mente at jeg hadde blitt for treg. Heldigvis går man bedre i bakkene når man er treig. De raske røyk i fjellene, sier Kristoff.

– Gjør det deg noe at mange store navn ikke var med i spurten i dag?

– Jeg bryr meg ikke, for du må klare å komme deg gjennom fjellene for å slåss på Champs-Elysees. Da har de ikke trent nok på det å kjøre bakker. Det har ikke så mye si sånn sett for min egen del, sier søndagens navn i Tour de France.