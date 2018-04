Nordmennene maktet ikke henge med da Flandern ble avgjort

Publisert: 01.04.18 17:10 Oppdatert: 01.04.18 17:44

Alexander Kristoff (30) og Edvald Boasson Hagen (30) klarte ikke henge på favorittene da favorittene gikk til i Flandern Rundt. Quick Step viste nok en gang hvorfor de er verdens beste sykkellag.

– Det ble for tøft. Jeg klarte ikke holde statistikken i år. Det har vært tungt disse klassikerne. Jeg følte meg bedre enn de andre dagene, sa Kristoff til TV 2.

– Jeg fikk det på Oude Kwaremont (løypens tøffeste brosteinsbakke journ. anm.). Det ble en luke der og da jeg ikke klarte å tette den, var det over, fortsatte han.

Nederlandske Niki Terpstra (Quick Step) vant etter et solorykk drøye tre mil fra mål. Den knallsterke 33-åringen tok igjen tremannsbruddet i tet før han igjen distanserte utbryterne.

– Han gikk på samme sted som da jeg vant, men jeg klarte ikke følge med, sa Kristoff og husket tilbake Flandern-seieren i 2015 .

Fakta Flandern Rundt resultater 1. Niki Terpstra (QST)

2. Mads Pedersen (Trek)

3. Philippe Gilberg (QST)

4. Michael Valgren (Astana)

5. Greg van Avermaet (BMC)

6. Peter Sagan (Bora)

7. Jasper Stuyven (Trek)

8. Tiesj Benoot (Lotto)

9. Wout van Aert (Vérandas)

10. Zdenek Stybar (QST)

Men med seg på hjulet fikk Terpstra 22 år gamle Mads Pedersen (Trek) i den danske mestertrøya. Unggutten holdt følge en stund, men måtte slippe Terpstra på de siste drøye 15 kilometerne.

Dermed syklet Terpstra inn til sin første seier i Flandern Rundt. Fra før har han vunnet Paris – Roubaix i 2014. Tidligere i år vant han endagsrittet E3 Harelbeke.

– Det er en drøm. Å vinne Paris - Roubaix og Flandern Rundt er ritt man drømmer om å vinne. Jeg kan ikke beskrive hvor glad jeg er, sa seiersherren på i et intervju vist på TV 2.

Seieren var Quick Steps 21. så langt i år. Team Sky er nest best med 15.

Både Kristoff og Boasson Hagen så lenge sterke ut sammen med favorittene på brosteinspartiene, men falt tilbake opp den knalltøffe bakken Oude Kwaremont da klassikerkanonene satte opp farten. Dermed havnet nordmennene et stykke bak teten og klarte aldri å kjøre seg inn igjen.

Drøye minuttet bak Terpstra syklet de to nordmennene i mål.

– Det var beintøft. Jeg hadde ikke noe mer krefter igjen og holdt på å falle av på flatene her, sa en utmattet Boasson Hagen til TV 2.

Kristoff sa til kanalen at at formen ikke er hundre prosent og at han har slitt med forkjølelse den siste uken.

– Det var mye snørr som kom ut underveis, sa han til TV 2.

Det har også vært mye snakk rundt Kristoffs nye lag UAE og den manglende støtten under vårklassikerne. Men selv mente Kristoff at dagens laginnsats var brukbar.

– Det var bedre i dag enn de andre dagene. Jeg skulle gjerne hatt mer hjelp, men det året jeg vant var det ikke mye mer hjelp å få, sa han til TV 2.

Tidligere i dag vant NTG-rytter Daniel Årnes (17) juniorutgaven av rittet i Belgia. Susanne Andersen (19) ble nummer 15 i kvinnenes seniorutgave av rittet.

