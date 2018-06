ANGRER: Jan Ullrich fotografert på vei ut av rettssaken etter fyllekjøringen i 2014. Foto: ARND WIEGMANN / Reuters

Åpenhjertig Ullrich savner barna: – Jeg kunne gråte hele tiden

Publisert: 18.06.18 12:55

Den tidligere tyske sykkelstjernen Jan Ullrich har vært langt nede etter at kona tok med parets tre barn til Tyskland. Samtidig avslører han at han har funnet kjærligheten på ny.

Det sier Ullrich, som nå har blitt 44 år, til den tyske storavisen Bild .

– Jeg kunne gråte hele tiden, på grunn av tristhet, sier han til avisen ifølge Extrabladet .

Han sier at han ikke har sett sine tre sønner på fem, syv og ti år siden påsketider i år. Etter 13 år gikk ekteskapet med konen Sara gikk i stykker, og hun tok med seg barna tilbake til Tyskland, mens Ullrich ble boende igjen på Mallorca hvor paret har bodd i lengre tid.

– Jeg bil bare bli rettferdig behandlet. Sara skulle være min venn. Jeg blåser i pengene, jeg tenker kun på mine barn. De er det viktigste. Jeg savner dem, elsker dem og vil gjerne se dem regelmessig, sier han til avisen.

Men ikke alt har gått galt for den tyske eks-syklisten. Han avslører også at han har funnet kjærligheten på ny med den 34 år gamle cubanskfødte Elisabeth, som bor sammen med Jan på den spanske ferieøyen.

– Det er utrolig hvordan Gud har satt et så stort hjerte i et så lite menneske, sier han om sin nye flamme.

Ullrich var mest kjent som Tysklands beste sammenlagtrytter fra sent 90-tall og til midten av 2000-tallet. Tyskeren vant Tour de France sammenlagt i 1997, før han ble en evig toer bak Lance Armstrongs i amerikanerens storhetstid (1999–2005).

Da Armstrong la opp i før 2006-sesongen ble Ullrich sett på som en av de største favorittene til å vinne sin andre Tour, men dagen før rittstart ble han, sammen med flere stjerneryttere sendt hjem i skam på bakgrunn av dopingmistanker på «black friday» .

Ullrich benektet først anklagene, men innrømte i 2013 at han hadde samarbeidet med dopingleden Eufemiano Fuentes i den mye omtalte Operación Puerto-skandalen .

For fire år siden kom nok en nedtur for tyskeren. Med en alkoholpromille på 1,4 i blodet forårsaket han en alvorlig bilulykke i Sveits , der to personer ble fraktet til sykehus etter hendelsen.