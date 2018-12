Sykkel-VM-generalen har økonomirolle i det internasjonale forbundet: – Utrolig

SYKKEL 2018-12-15T18:22:23Z

Med Harald Tiedemann Hansen (62) som øverste sjef, endte sykkel-VM i Bergen i økonomisk havari. I dag er nordmannen ett av fire medlemmer i finans- og kontrollkommisjonen i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Publisert: 15.12.18 19:22

– Helt idiotisk.

Det mener lederen av region sør i Norges Cykleforbund, Terje Johnsen, konfrontert med Tiedemann Hansens internasjonale ansvarsområde.

Han har lenge vært kritisk til mye av det som har skjedd i Sykkel-Norge de siste årene. Og da en gruppe NTNU-forskere la frem en granskingsrapport i etterkant av Bergen-VM denne uken, føltes det, for Johnsen, som en bekreftelse på at han har hatt rett.

Rapporten er knallhard lesning for både styre og administrasjon i sykkel-VM:

Harald Tiedemann Hansen anklages for å ha vært fraværende.

Ledelsen skal styrt etter en «det ordner seg»-mentalitet og stadig jobbet ut fra best case-scenarioer.

Organisasjonen var ikke god nok for et så stort arrangement

Sponsorarbeidet skal ha vært for dårlig.

Rolleblandingen til Tiedemann Hansen får stempelet «håpløs» av forskerne. Tiedemann Hansen var både sykkelpresident, daglig leder i Bergen 2017 og UCI-styremedlem samtidig.

Forskerne gir også uttrykk for at det er et kulturproblem i Sykkel-Norge. De mener det er fravær av kritiske spørsmål, og en djevelens advokat-funksjon.

Den nå avgåtte sykkelpresidenten har ikke kommentert den knusende rapporten, tross gjentatte henvendelser fra VG i en rekke forskjellige kanaler.

Flere reagerer nå på at Tiedemann Hansen fortsatt kan ha verv knyttet til økonomi- og kontrollvirksomhet i UCI.

– At en person som har så dårlig kontroll hva gjelder struktur, åpenhet og penger skal ha ansvar for kontroll og økonomi i Det internasjonale sykkelforbundet, er veldig spesielt, mener Terje Johnsen.

Han får støtte fra Arild Salte, som er leder av Norsk sykkelritt forening. Salte var en kritisk røst i forkant av VM.

– Det er utrolig at en person med den CV-en kan sitte i en finans- og kontrollkomité, ikke minst etter den omfattende rapporten fra Trondheim denne uken. At UCI aksepterer det, er utrolig, mener Salte.

I den ferske rapporten fra NTNU, kommer det frem at VM-arrangøren bommet med 25 millioner hva gjaldt inntekter, samtidig som man brukte 30 millioner mer enn beregnet. I Bergen har lokale selskaper gått konkurs, og kreditorene venter fortsatt på penger fra boet.

I NTNU-rapporten heter det blant annet at “To uavhengige respondenter har fortalt at følgende utsagn har blitt benyttet i forskjellige anledninger: « ... vi kan jo bare opprette et AS og la det gå konkurs ...» Utsagnet tyder på holdninger som knappest kan sies å være forenlig med sunn regnskapspraksis.”

– Forskere uttaler seg normalt ganske forsiktig. Men i dette tilfellet er de vanvittig tydelige og skarpe hva gjelder den ukulturen som har vært eksistert, samt mangelen på styring. Og det er det jeg har stilt spørsmål ved hele tiden. Er det kontroll og åpenhet? Er det riktig vei å gå? Har man de beste personene i sentrale posisjoner? Jeg har møtt motstand fra styre og stell hele veien. Men nå føler jeg at dette er en bekreftelse på at det var helt riktig å være så kritisk som jeg var, sier Terje Johnsen.

Arild Salte mener den ferske rapporten viser hvor rett han har hatt de siste årene.

– Det er også sjokkerende at ikke styret i NCF tar tak i saken i dag, mener han.

– Hva kan de gjøre?

– De kan sette seg ned og sjekke realitetene i den ferske rapporten, og vurdere om det får noen konsekvenser for NCF. De kan vurdere om saken bør tas videre til domsutvalget i NIF. Jeg vet at flere styremedlemmer tror det skjer, men selv tviler jeg, sier Salte.

VG har stilt Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) spørsmål om Tiedemann Hansens økonomi- og kontrollfunksjon, men forbundet har ikke ønsket å svare. UCI har heller ikke ønsket å bidra til den ferske NTNU-rapporten, hevdet forskerne under tirsdagens presentasjon i Trondheim.