Kristoff skuffet i massespurten da Wærenskjold smalt i bakken på racerbanen: − Idiotisk feil

NOGARO (VG) Søren Wærenskjold (23) gikk i bakken på racerbanen etter et sterkt forarbeid, men Alexander Kristoff (35) var sjanseløs mot Jasper Philipsen (25)

Den fjerde etappen av Tour de France var årets andre flate, og gikk fra Dax til Nogsao sørvest i Frankrike. Det hele ble avgjort med en nervepirrende massespurt på motorsportbanen Paul Armagnoc - en finale som fikk Lance Armstrong til å reagere i forkant av etappen.

På de to siste kilometerne havnet flere ryttere i bakken - blant annet Uno-X’ Søren Wærenskjold. Det så lenge lyst ut for 23-åringen, som gjorde et sterkt opptrekk for Alexander Kristoff, men i spurten var Kristoff sjanseløs.

Belgiske Jasper Philipsen fulgte opp mandagens etappeseier med nok en triumf, og vant igjen foran Caleb Ewan og Phil Bauhaus.

Wærenskjold forteller til TV 2 at det har gått bra etter fallet på oppløpet.

– Det går bra. Kallenavnet mitt har blitt «Flodhesten fra Mandal», så jeg tåler en trøkk, sier Wærenskjold.

Han får spørsmålet om det var han selv som burde ha spurtet på oppløpet.

– Vi var litt langt bak. Jeg visste jeg måtte få ham (Kristoff) frem. Jeg klarte det, men det er synd at det ikke gikk. Jeg vet da faen. Jeg vet ikke. Jeg var rimelig sliten, så det er sikkert derfor jeg klarte å tryne også. Det er en idiotisk feil. Nå må jeg må inn å lappe meg sammen, sier han videre til TV 2.

Etappen startet i rolig tempo og med mye medvind fra Dax frem til den innlagte spurten. Hovedfeltet hadde lenge en gjennomsnittsfart på under 40 km/t.

En rekke ryttere, blant annet Uno-X’ Jonas Abrahamsen, forsøkte seg på et tidlig brudd. Men hovedfeltet hentet igjen bruddforsøket raskt.

Gårsdagens etappevinner Jasper Philipsen innkasserte 20 poeng på den innlagte spurten foran franske Bryan Coquard og Caleb Ewan. Alexander Kristoff var best av de norske, og tok med seg syv poeng som nummer ni.

Med rundt 85 kilometer igjen rykket den franske duoen Benoît Cosnefroy og Anthony Delaplace fra. Hjemmehåpene skaffet seg en luke på rundt ett minutt, men hovedfeltet hentet inn forspranget da det gjensto 25 kilometer av etappen. Dermed gikk det til en forventet massespurt.

Belgiske Jasper Philipsen var også best på årets første massespurt inn til Bayonne på mandagens etappe. Kristoff og Wærenskjold måtte nøye seg med 14.- og 15.-plass, og like etter målgang førstnevnte kalt «idiot».