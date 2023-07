OVER OG UT: Fabio Jakobsen bryter Tour de France.

Den nederlandske sykkelprofilen Fabio Jakobsen (26) stiller ikke til start på den 12. etappe av Tour de France.

Det opplyser laget hans, Soudal Quick-Step, i en pressemelding torsdag.

– Jeg har hatt diskusjoner med teamet etter krasjen min på etappe 4 og kommet fram til at det var bedre for meg å stoppe Tour de France her. På dette tidspunktet virker det umulig for meg å komme meg til Paris. Kroppen min kommer seg ikke raskt nok, sier Jakobsen.

Spurtspesialisten tok sin første og foreløpig eneste etappeseier i Tour de France på den 2. etappen i fjor. Jakobsen står med en 4.-plass som beste resultat i årets utgave av Tour de France.

– Jeg er veldig lei meg for å forlate touren, for jeg hadde store mål og ønsket å være på mitt beste med laget. Nå kommer jeg til å ta en pause for å hvile og klarne hodet mitt. Forhåpentlig er jeg tilbake på mitt beste senere i sesongen, sier 26-åringen.

Jakobsen har dermed syklet sitt siste Tour de France for Soudal Quick-Step. For noen dager siden bekreftet nemlig nederlenderen at han forlater laget etter sesongen.

– Jeg snakket med Patrick Lefevere (lageier), og vi avtalte at vi går for suksess i Tour de France. Etter det ga vi hverandre en klem. Jeg kan dessverre ikke bli værende, og jeg ser derfor etter et nytt lag. Det ser dog bra ut, sa Jakobsen til NOS.

Torsdag skal rytterne den 168,8 kilometer lange strekningen fra Roanne til Belleville-en-Beaujolais. Den kuperte etappen starter klokken 13.05.

