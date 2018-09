SISTE GULL: Kristina Vogel ble verdensmester i banesykling i mars i år (bildet). I juni krasjet tyskeren med en annen syklist og ble lam. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Gulljenta etter ulykken: – Det er noe dritt. Jeg kan ikke gå

Tysklands dobbelte OL-gullvinner og verdensmester i banesykling, Kristina Vogel (27), uttaler seg for første gang etter at hun brakk ryggen og ble lam i bena for to måneder siden.

– Det er noe dritt. Det er ingen annen måte å si det. Uansett hvordan du «pakker» det inn; jeg er ikke lenger i stand til å gå, sier Kristina Vogel til Der Spiegel.

Intervjuet med Vogel, som er blitt verdensmester på sykkel 11 ganger og vant OL-gull i 2012 og 2016, ble publisert av det tyske magasinet fredag. Det er gjengitt av blant andre The Guardian. Det er første gang hun uttaler seg etter at hun i juni krasjet med en annen syklist under en treningsøkt i et sportssenter i tyske Cottbus.

Kristina Vogel, som er født i Kirgisistan, pådro seg alvorlige bruddskader i ryggraden da hun gikk over ende i drøyt 60 kilometer i timen. Hun forberedte seg til Tyskland Grand Prix da uhellet inntraff på betongbanedekket. Hun ble fraktet til et sykehus i Berlin. Der ble hun lagt i koma og operert en rekke ganger.

– Jeg ville ikke et folk skulle se meg så skadet, sier hun om årsaken til at hun først nå har latt seg intervjue om den skjebnesvangre hendelsen.

Etter planen skal hun holde en pressekonferanse kommende onsdag.

– Nå kan jeg si at jeg har kommet til et punkt der jeg kan si: her er jeg, og jeg har det greit. Jeg er fortsatt den samme gale personen. Jeg vil være en kilde til motivasjon for andre, sier hun i intervjuet med Der Spiegel.

Kristina Vogel var utsatt for en alvorlig ulykke i 2009. Hun pådro seg alvorlige skader etter å ha blitt truffet av en bil og kastet av sykkelen. I London-OL vant hun gull for Tyskland i lagsprint sammen med Miriam Welte. I Rio de Janeiro for to år siden vant Vogel gull i individuell sprint, på tross av at hun fikk ødelagt sykkelsetet under løpet.