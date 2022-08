I GODT DRIV: Sykdom og skader gjorde at Uno-X ikke fikk de resultatene de ønsket i Arctic Race of Norway i forrige uke, men laget har hatt en god sesong. Fra venstre: Idar Andersen, Fredrik Dversnes og Martin Bugge Urianstad.

Bruker over 100 mill. på sykkelsatsing: Nå vil de ta nytt steg

MOSS (VG) Uno-X fikk delta i kvinnenes utgave av Tour de France i år. Siden lagets oppstart i 2017 har de mer enn femdoblet budsjettet, og nå håper de 2023 blir året hvor de også får delta i herrenes Tour.

Det var på høsten i 2016 at Uno-X presenterte sitt første sykkellag. I 2017 brukte drivstoff-selskapet drøyt 17 millioner på driften av laget. Siden har det kommet både flere lag til og en større proffsatsing.

I 2021, med to herrelag i drift, ble 78,3 millioner kroner overført fra Uno-X sentralt og til sykkelsatsingen. I 2022 har damelaget sitt første år, med tilhørende økning i budsjettet.

– Vi er godt oppe på tresifret millioner nå i 2022?

– Ja, svarer lagleder i Uno-X Pro Cycling og daglig leder i Uno-X Norge, Jens Haugland med et smil.

PROFIL: Tobias Halland Johannessen har sammen med Rasmus Fossum Tiller kjørt inn de fremste resultatene for Uno-X i 2022. Her er Johannessen fra Critérium du Dauphiné, hvor han vant ungdomstrøyen.

De øvrige inntektene var i 2021 på snaut 1,5 millioner, hovedsakelig i form av startpenger. Haugland forteller at de vil være noe høyere i 2022, men sier også at jobber målrettet med å få inn en partner til å støtte satsingen. Allerede har de vært i konkrete samtaler, og Haugland håper å ha en ny partner klar til 2023.

– Vi ønsker gjerne en skandinavisk partner, som har lyst til å være med på dette med 3–5 millioner euro årlig i 3–5 år, med en tanke om at vi da flytter opp dette til enda et nivå. Da er vi en stor spiller blant WorldTour-lagene. Ingen kan fortelle meg at det er urealistisk, sier Haugland.

SYKKELSJEF: Jens Haugland (midten) leder sykkelsatsingen til Uno-X. Her flankert av Kurt Asle Arvesen (venstre) og Stig Kristiansen (høyre).

Den norsk-danske satsingen har nå et damelag på øverste nivå i sykkelsporten, et profflag på herresiden på nest øverste nivå og et herrelag på tredje nivå.

Det gjør at de kan være med i alle de største rittene for kvinnene, mens de er avhengig av invitasjoner for å få sykle i de største herrerittene. For eksempel har de i år blitt invitert til Flandern rundt og Paris-Roubaix, men ikke til de største etapperittene som Tour de France, Giro d’Italia og Vuelta a España.

Satsingen har tidligere gått ut med at de vil søke om WorldTour-lisens (øverste nivå) for herrelaget i 2023, men slik stoda er nå, vil de trolig ikke ha nok poeng til å få en lisens. Neste lisensutdeling blir til 2026-sesongen.

– Jeg vet egentlig ikke hvilken jakt som er størst, om det er WorldTour-status eller om det er Grand Tour. Det avhenger litt av hvilket bein jeg står opp med på morgenen. Vi er veldig opptatt av muligheten i WorldTouren, men jeg er nok nesten enda mer opptatt av muligheten til å vise at vi hører hjemme i en Grand Tour, sier han.

PÅ HJEMMEBANE: Svenske Wilma Olausson var med på laget til Uno-X i Tour of Scandinavia. Her før starten på den andre etappen, som gikk fra Mollösund til Strömstad.

VG møter ham i Moss før den tredje etappen i Tour of Scandinavia. Både ham og lagets stjernerytter, Susanne Andersen, forteller om en førstesesong for damelaget som ikke har gått helt som håpet.

– Det har vært utfordrende, for det har vært en del ryttere på laget som har vært skadet og syke. Vi er et veldig ungt lag, med en del ryttere som ikke har kjørt mange internasjonale ritt tidligere. Det visste vi på forhånd, så vi har prøvd å være tålmodige. Jeg føler at vi kjører bedre og bedre sammen, sier Andersen.

Hun har personlig vært gjennom vanskelige måneder, med sykkelkjæresten Torstein Træens kreftdiagnose og et kragebeinsbrudd.

TILBAKE: Susanne Andersen forteller at det har vært noen tunge måneder. – Det var veldig vanskelig med Torstein. Det gikk veldig inn på meg også. Jeg merket at det var viktig å være hjemme sammen med Torstein, selv om jeg aldri har opplevd eller følt det slik tidligere. Da har det bare vært ritt som har vært prioriteten min, men jeg merket at kroppen bare ikke responderte fordi det var så mye som pågikk, sier hun.

I Tour of Scandinavia var hun tilbake i ritt igjen, og til neste år er det allerede klart at hun får to nye lagvenninner i den tidligere danske verdensmesteren Amalie Dideriksen og den nederlandske profilen Anouska Koster.

Også herrelaget har vist seg frem på overgangsmarkedet. 1. august bekreftet de at de har signert Alexander Kristoff på en treårskontrakt fra 2023.

– Jeg håper jo at Alexander, både med sin tilstedeværelse skal løfte oss enda mer, og så håper jeg at det betyr at Uno-X øker sjansene sine for å få en slik invitasjon (til Tour de France). Det synes jeg hadde vært på sin plass, sier Haugland.

STORSIGNERING: Alexander Kristoff (i neongult, hvitt og blått) vender hjem til et norsk lag i 2023.

Kristoff har alene kjørt inn (1711 poeng) nesten like mange UCI-poeng som de ti beste rytterne til Uno-X (2178 poeng) i år, og Haugland tror Kristoffs inntog gjør at Uno-X får en stor mulighet til å kapre de automatiske invitasjonene som går til de beste to lagene på nest øverste nivå hver sesong.

– Det er jo egentlig en drømmeposisjon å være i, for da kan du velge de rittene du vil ha ut ifra den slitasjen du kan takle, sier han.