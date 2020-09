Hushovd i VG-podkast: Holdt på å dra hjem før mirakeletappen

«Mirakelet i Lourdes» var på alles lepper sommeren 2011. Men det få vet er at Thor Hushovd var nær ved å dra hjem dagen før den sensasjonelle etappeseieren.

Det forteller den norske sykkellegenden i første episode av VG-podkasten «Ekstraomgang», der vi tar en ekstra runde med idrettsstjernene selv om de største øyeblikkene i norsk sportshistorie.

– Jeg var litt lei der en periode, og tenkte på å dra hjem. Jeg hadde noen samtaler med min kone Susanne om nettopp det. Jeg så på løypeprofilen at det var veldig få sjanser igjen, så da vi kom inn til Pyreneene var jeg ekstremt defensiv, slet med mage, og hadde mest lyst til å reise hjem dagen etter, sier 42-åringen i podkasten, der også Edvald Boasson Hagen, TV 2-kommentator Christian Paasche og Simon Gerrans snakker om den spektakulære Tour-utgaven i 2011.

173. plass ble det på Hushovd på den 12. etappen opp til Luz-Ardiden, hele 33 minutter bak vinneren Samuel Sanchez. Det var med andre ord lite som tydet på at den norske spurteren skulle prøve seg på etappen som ventet: 152 knallharde kilometer fra Pau til Lourdes.

– Lourdes var egentlig aldri målet mitt. Det var den sjette etappen som Edvald (Boasson Hagen) vant som var det store målet mitt, så det var skuffende at jeg ikke klarte å levere varene da, sier Hushovd, og legger til:

– Men så er det så rart hvordan man kan komme seg etter et lite døgn med hvile, god mat og søvn, så da jeg da stilte til start på den Lourdes-etappen fra Pau så merket jeg med en gang at beina svarte, og jeg følte meg kjempebra.

SJOKKERTE SEG SELV: Thor Hushovd innrømmer i VG-sportens nye podkast «Ekstraomgang» at han ikke så etappeseieren i Lourdes komme. Foto: Anders K. Christiansen

Og det var starten på den enorme Hushovd-etappen som senere har blitt kjent som «Mirakelet i Lourdes». Søndag er det igjen nettopp Pau som er startby på den 9. etappen i Tour de France, og selv om målgang ikke er i Lourdes, så er det et spesielt sted i norsk sykkelhistorie.

– Jeg tenkte jeg skulle gjøre det beste ut av det, og var derfor den første som angrep i bunnen av fjellet. Men det var ingen plan eller målsetning den morgenen at «i dag skal jeg vinne». Jeg sjokkerte meg selv også, for det var ingen etappe som passet meg i det hele tatt på papiret. Det var bare en etappe der alt klaffet. Det var et av mine beste sykkelløp noensinne, for jeg kjørte et taktisk perfekt løp også, sier Grimstad-karen.

MIRAKEL: Thor Hushovd holdt unna for David Moncoutie og Jeremy Roy, og vant den 13. etappen i 2011. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Men alt var langt fra rosenrødt mellom Thor Hushovd og laget Cervelo Test Team det året, forteller «Oksen fra Grimstad» i VG-podkasten.

– Jeg var litt der at jeg ville bare få året gjort, og komme gang i et nytt lag og med en ny avtale som jeg allerede hadde skrevet under med BMC Racing Team.

Søndag er det kanskje Edvald Boasson Hagen, som også snakker om sine bragder i 2011 i «Ekstraomgang», som kan kopiere Hushovds Lourdes-triumf fra samme startby Pau. 33-åringen er nå like gammel som Hushovd var da han satset alt ned til Lourdes.

– Jeg hadde jo ikke troen på at han skulle klare det, men da han da klarte det så er det jo enda større. Det var stort av Thor og for norsk sykkelsport, og det var veldig gøy at det gikk. Det var jo litt sånn kniving om hvilken nordmann som skulle være best i den touren, så det var selvsagt inspirerende også, sier Boasson Hagen om Hushovds Lourdes-etappe i podkasten.

